La buena noticia para los habitantes de países donde no se podrá ver es que habrá otro fenómenos similar, pero hasta abril de 2024, que sí ‘pasará’ por ahí. El eclipse será el último en su tipo antes de que termine el año, de allí la relevancia de que será uno de los más asombrosos en medio de una situación de salud que se vive en todo el mundo por el coronavirus y su mutación.

Ante la gran inquietud de la población por saber desde dónde podrá verse este fenómeno, los científicos ya han informado en qué zonas del mundo y la buena noticia es que se podrá ver en el continente americano, sin embargo, no todos los países podrán tener esa oportunidad, por lo que si tú vives en uno de las naciones donde se verá, no puedes perderlo.

De acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Publímetro , el fenómeno natural podrá ser visto desde varias partes del mundo, pero no todas las regiones serán beneficiadas con la misma vista, es por eso que se da detalle desde dónde habrá una panorámica inmejorable para poder disfrutarlo sin necesidad de recorrer mucho distancia.

La buena noticia es que este fenómeno natural se podrá ver en América, por lo que debes estar preparado si deseas ser uno de los afortunados que desea verlo, sobre todo siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Para los que no tendrán esa fortuna, podrán seguir la transmisión en vivo, aunque no será igual.

La mala noticia para los hispanos en Estados Unidos y para México, es que en esos países no se podrá ver, por lo que deberán esperar al mes de abril de 2024, fecha en que se estima que otro fenómeno similar se vea, así que no hay que desesperar pues el de ese año también podrá ser magnífico y sorprenderte

La fecha indicada para el próximo fenómeno es el 8 de abril 2024 que sí podrán ver los mexicanos desde varios puntos de allí. Sin embargo, hasta el momento no se tiene estimada una hora ni los lugares en que podrá apreciarse, por lo que habrá que esperar a que se acerque la fecha para que los expertos emitan las zonas.

Además, la gente que vives en algunas zonas de Santa Elena, Namibia, Lesoto, Sudáfrica, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, islas Crozet, islas Malvinas, Chile, Nueva Zelanda y Australia solo podrán apreciar un eclipse solar parcial el 4 de diciembre. En Europa, no se podrá ver.

Este eclipse además de ser el último del año, será el más asombroso pues será total es decir, que en esas partes se oscurecerá el día por alrededor de dos minutos, lo que lo hace aún más atractivo para todos los amantes de este tipo de fenómenos e incluso para quienes no lo son.

Los expertos han informado quiénes transmitirán el fenómeno natural, por lo que La NASA retransmitirá en directo desde su canal de Youtube. La transmisión inicia a la 1:30 a.m., hora del este de Estados Unidos. Así que hay que estar muy atentos porque esto no se repetirá sino hasta el 2024.

Hay gafas especiales que tiene unos filtros especiales para poder ver este tipo de fenómenos, sin embargo, unas normales, oscuras de sol podrán funcionar muy bien y evitar algún daño irreversible en la vista, por lo que no es necesario adquirir unas especiales o nuevas. Archivado como: Eclipse solar

¿QUÉ PASÓ HACE 10 DÍAS CON EL ECLIPSE LUNAR?

El pasado viernes 19, se pudo disfrutar del eclipse parcial lunar que apareció en la madrugada para Estados Unidos; la visibilidad fue perfecta para cualquier territorio del país, y comenzó a partir de la 1:00 a.m. (GMT-8), 2:00 a.m. (GMT-5), 3:00 a.m. (GMT-6). La NASA, informó que fue un espectáculo imperdible y que podría volver a pasar hasta el 2029.

El eclipse lunar parcial, fue posible verlo en toda su totalidad y la página oficial de la NASA publicó las coordenadas para que el público pudiera disfrutar del fenómeno natural; se menciona que fue un eclipse parcial, debido a que se esperaba que un 97% de la luna se cubriera en la sombra de la Tierra y el 3% restante lució plateado. Archivado como: Eclipse solar