Un evento como el eclipe solar que se vio en Chile y Argentina no es cosa de todos los días. Sobrecoge por la blleza inexplicable de un mmento mágico que te hace darte cuenta de lo pequeños que somos. Los animales se van a dormir o quedan hipnotizados, se hace de noche en mitad del día y los que lo viven no vuelven a ser los mismos.

Por eso, te regalamos las mejores y más preciosas fotos y videos de personas que estaban allí en ese momento, para que las hagas propias y lo vivas tú también.

¡No te lo pierdas! ¡Disfuta de cada una como si estuvieras ahí!

Solar Eclipse 2019 live stream – watch the Moon pass between Earth and the Sun https://t.co/KKJokQXiTW pic.twitter.com/DnzwvrG7vQ

— Mirror Tech (@MirrorTech) July 2, 2019