La NASA advirtió de un eclipse parcial lunar

Se podrá observar este viernes, 19 de noviembre

La visibilidad será excelente para Estados Unidos

PREPARE TELESCOPIO. Se confirmó que el próximo viernes, podrá disfrutar del eclipse parcial lunar que aparecerá en la madrugada para Estados Unidos; la visibilidad será perfecta para cualquier territorio del país, y comenzará a partir de la 1:00 a.m. (GMT-8), 2:00 a.m. (GMT-5), 3:00 a.m. (GMT-6). La NASA, informó que será un espectáculo imperdible y que podría volver a pasar hasta el 2029.

El eclipse lunar parcial, será posible verlo en toda su totalidad y la página oficial de la NASA publicó las coordenadas para que el público pueda disfrutar del fenómeno natural; se menciona que es un eclipse parcial, debido a que se espera que un 97% de la luna se cubra en la sombra de la Tierra y el 3% restante lucirá plateado.

HABRÁ ECLIPSE PARCIAL LUNAR

De acuerdo con la NASA, se espera que en la madrugada de este viernes, 19 de noviembre, se observe el fenómeno natural del eclipse parcial lunar. Space, informó que se podrá observar el borde inferior de la luna donde estará siendo mucho más brillante que el tono rojo oscuro y será indicador de que hay un eclipse lunar.

A este eclipse, se le conoce como el eclipse lunar de Beaver Moon y que inclusive, podrá sorprender al público ya que podría llegar a adquirir un tono rojizo completamente. Se mencionó que de tres a cuatro de la mañana, será el momento en que el eclipse logre estar en el punto más alto y se visibilice notablemente.