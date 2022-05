El eclipse lunar 2022 podrá verse en todo el continente americano y en partes de Europa y África. De acuerdo con National Geographic , al poder apreciarse en gran parte del mundo, este eclipse en particular será uno de los más largos de la década.

¿Por qué se le llama “luna de sangre”?

La llamada Luna de Sangre (fase total) del eclipse alcanzará su punto máximo a las 12:11 a.m. EDT (0411 GMT), y el eclipse terminará a las 1:55 a.m. EDT (0555 GMT). Además, a diferencia de los eclipses solares, los lunares suelen durar varias horas, por lo que tendrás mucho tiempo para disfrutar del espectáculo. Pero si por alguna razón el clima adverso se atraviesa o no puedes ver el eclipse con facilidad en tu zona, también habrá transmisiones por Internet.

El color de la luna durante el eclipse total puede parecer diferente dependiendo de dónde se encuentre la gente en el mundo y por factores como la cantidad de polvo en la atmósfera y el clima global. El último evento cósmico de este tipo fue en enero de 2019.