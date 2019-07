Página

Los agentes de ICE se llevaron a una vecina de Echo Park sin mostrar orden del juez

El incidente quedó registrado en un video compartido en Facebook

Una vecina denunció que la inmigrante hispana fue sorprendida por ICE en plena calle

Las redadas continúan y los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se llevaron a una inmigrante hispana en Echo Park, California, supuestamente sin contar con una orden del juez.

El incidente quedó registrado en un video compartido en Facebook por Alicia Rivera, quien se identificó a sí misma como vecina de Echo Park y de la indocumentada arrestada.

La vecina denunció que la inmigrante hispana fue sorprendida por ICE cuando conducía su vehículo en Echo Park, los agentes rápidamente la subieron a una de las camionetas en que iban y dejaron el auto de la detenida en medio de la calle “hasta con la puerta abierta y con las luces intermitentes puestas”.

“Enséñame la orden, soy su vecina, enséñame la orden judicial, si no la tienes no puedes arrestar a esta mujer”, se escucha decir a la mujer al agente de ICE en el video.

“Puedo ver la orden por favor, necesito ver la copia… no la tienes, tú no tienes la copia de la orden de arresto de la Corte Superior, no está firmada por el juez, tu no deberías de arrestar a esta mujer”, le insiste molesta la vecina de Echo Park.

Mientras que en el video no se alcanza a escuchar lo que replica el agente de ICE, la mujer le aclara: “Somos sus vecinos, nos preocupamos, ella tiene hijos”.

Y mientras en el video se alcanza a ver cómo los agentes de ICE revisan un documento, la vecina les señala: “Esa orden no está firmada por el juez… no se lleven a esa mujer”.