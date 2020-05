Earthquake Coalinga California. Aun en medio de la pandemia por el cornavirus y ante la paulatina reapertura de algunas actividades en Estados Unidos, los habitantes de California despertaron con el movimiento registrado por un sismo (earthquake) cerca de Coalinga, reportó en su portal informativo de Los Angeles Times, informó el USGS.

Esta información se obtuvo por medio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que registró la magnitud del terremoto en 3.3, relativamente bajo, pero suficiente para que se sintiera el temblor en varios zonas cercanas al epicentro. No se reportan víctimas.

El sismo se sintió alrededor de las 10:36 de la mañana de este domingo 17 de mayo de 2020, y se localizó a 13 millas (poco más de 20 kilómetros) de la ciudad de Coalinga.

El movimiento telúrico ocurrió además cerca de otras áreas de las comunidades de Atascadero, Paso Robles, King City y Avenal.

En el portal de Los Angeles Times se replica un aviso que se dio al respecto del Servicio Geológico de Estados Unidos, el cual dice de manera textual: “El terremoto ocurrió a una profundidad de 2.3 millas. ¿Sentiste este terremoto? Considere informar lo que sintió al USGS.”

Y agregó del sismo (earthquake) en Coalinga, California : “Incluso si no sintió este pequeño terremoto, nunca se sabe cuándo golpeará el Grande. Prepárese siguiendo nuestra guía de preparación para terremotos de cinco pasos y construyendo su propio kit de emergencia”.

El medio de comunicación detalla que esta información se obtuvo por medio de una aplicación que revisa los sismos que son detectados por el USGS.

Hace dos días se informó por medio de la agencia EFE que una serie de sismos, el mayor de los cuales alcanzó una magnitud de 6.5, estremeció en la madrugada del pasado viernes el sudoeste de Nevada, unos 330 kilómetros al norte de Las Vegas, sin que se tengan noticias de daños de consideración, informó el Servicio Geológico(USGS, en inglés).

El temblor (earthquake) más fuerte ocurrió a las 04:03 am hora local (6:03 am EST), y su epicentro se situó 56 kilómetros al oeste de Tonopah, una pequeña población de unos 2.500 habitantes.

La profundidad del sismo se ubicó a 2.8 kilómetros, según USGS.

Ocho minutos más tarde, otro temblor de magnitud 4.6 tuvo su epicentro 61 kilómetros al sudeste de Hawthorne, en la misma zona del sudeste de Nevada, seguido un minuto después por otro movimiento sísmico de 4.9 grados al oeste de Tonopah.

Los movimientos sísmicos se repitieron con uno de magnitud 5.1, con epicentro 59 kilómetros al oeste noroeste de Tonopah y otro a las 8:57 am EST en la misma zona y que registró una magnitud de 4.7.

Cuatro horas después de la mayor sacudida, la región seguía registrando pequeños temblores, según USGS.

La Jefatura de Policía del Condado de Mineral dio cuenta de algunos daños en la autopista interestatal 95 cerca de Tonopah, pero no hubo informes inmediatos sobre daños de consideración o heridos.

“El Departamento de Transporte de Nevada, la Jefatura de Policía del Condado Mineral, la Jefatura de Policía de Esmeralda y la Patrulla de Caminos de Nevada colaboran para evaluar los daños en la ruta 95 y sus cercanías”, indicó un comunicado difundido por medios locales.

The area around the Mw6.4 Nevada EQ will continue to experience more earthquakes than usual. Some may be larger, but many smaller. Follow our aftershock forecast (https://t.co/UBnFCW2IrU) and remember to always Drop, Cover, and Hold on if you feel shaking. #usgs #NVQuake. pic.twitter.com/tZdmnQBkZR

— USGS (@USGS) May 15, 2020