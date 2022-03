Triste noticia en el mundo del deporte internacional

Lamentable noticia. A través de redes sociales, se informó sobre el sensible fallecimiento de Dylan Talley, estrella del basquetbol, a los 32 años de edad, aunque a la fecha no se han dado a conocer las causas de su muerte. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes al compartirse esta noticia.

Según reportes de The US Sun, fue Doc Sadler, quien fuera su entrenador en Nebraska, el encargado de confirmar el deceso de este destacado basquetbolista: “Es muy triste dar la noticia de que el ex Husker Dylan Talley falleció esta noche. Era una persona que se quitaba la camisa para dartela a ti”. Descanse en paz.

¿Quién era Dylan Talley?

Dylan Talley comenzó su carrera universitaria en Binghamton en 2009 antes de que Doc Sadler lo reclutara para Nebraska. El entrenador lo describía como “un niño increíble” y que “siempre tenía una sonrisa en su cara”. Jugó dos temporadas para los Cornhuskers, donde promedió 13,7 puntos por partido durante su temporada senior.

En 2013, luego de que se graduó de la universidad, esta estrella del basquetbol jugó de manera profesional tanto en Alemania como en la República Checa. Hace un par de años, su vida dio un giro cuando, en un lapso de menos de tres meses, perdió a su abuela, madre, hermano y sobrino. Este hecho lo marcó profundamente.