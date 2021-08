Durante la madrugada del pasado sábado 14 de agosto del 2021 el joven rapero Dylan Nieves, o Tokyo 808, estaba en casa con su novia cuando recibió una llamada telefónica. El muchacho no le dijo ni a su novia ni a la madre de la chica, quien también estaba presente, quién le había llamado.

El asesinato a balazos del joven rapero Dylan Nieves, de 19 años, está envuelto en el misterio y las autoridades aún no tienen un sospechoso. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) ya investiga el asesinato del muchacho hispano quien se hacía llamar Tokyo 808 como nombre artístico.

Según el testimonio de Stephanie Juárez a Dylan Nieves supuestamente, de lo poco que el propio muchacho reveló, un amigo ya lo estaba esperando en un ligar y por eso se tenía que ir de madrugada. La mujer no detalló porque el joven estaba distanciado de sus familiares ni tampoco por qué ella le dio alojamiento en su casa.

Tras el hallazgo del cuerpo de Dylan Nieves se presentaron en el lugar los agentes de la División de Homicidios del NYPD para investigar el caso. Sin embargo, hasta el momento de escribir esta historia el crimen continúa cubierto en un halo de misterio pues los agentes no saben todavía quien llamó al joven rapero para encontrarse afuera del cementerio.

El testimonio de Stephanie Juárez detalla que el muchacho no era “mala persona” y que siempre estaba listo para ayudar a alguien y por eso no es sabido por ella, ni por su hija con quien tenía la relación de noviazgo, que tuviera problemas con alguien más entre la populosa comunidad hispana del Bronx en Nueva York.

“Es muy difícil… aceptar la pérdida de un ser querido”

Kerly Nieves, hermano del chico asesinado, abrió la cuenta Funeral Expense for Dilan (Gastos funerarios para Dilan) en la red social de apoyo económico Go Fund Me para solicitar ayuda solidaria para correr con los gastos en el funeral y el entierro del muchacho. La grafía del nombre Dilan se ha respetado tal como él la escribió.

“Es muy difícil para nosotros aceptar la pérdida de un ser querido, en estos momentos estamos tratando de recolectar fondos para los gastos funerarios de mi hermano Dilan, muchos lo conocían por Tokyo”, detalla Kerly Nieves clamando por ayuda y solidaridad de la comunidad hispana tras el asesinato del joven rapero Dylan Nieves.