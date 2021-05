Duque retira impopular reforma tributaria del Congreso

BOGOTÁ (AP) — El presidente Iván Duque solicitó el domingo el retiro de una impopular reforma tributaria en Colombia, un anuncio que no apaciguó del todo las protestas en las calles de la capital y otros puntos del país. En una declaración divulgada en Twitter por la presidencia colombiana, Duque pidió tramitar de manera urgente una nueva iniciativa que sea fruto del “consenso y evitar incertidumbre financiera” en un momento en que el país sudamericano sigue padeciendo la pandemia del coronavirus.

Es necesaria para Colombia “La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad”, manifestó el mandatario al dar marcha atrás al proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. “Retirarla o no no era la discusión; la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”. Horas después de la declaración presidencial volvió a haber manifestaciones en las calles. Algunas eran de ciudadanos que festejaban el retiro de la reforma, mientras que otras eran de grupos aún insatisfechos que salieron a rechazar la represión de las protestas por parte de los cuerpos de seguridad.

Las celebraciones fueron diferentes Algunos grupos celebraron en la Plaza Bolívar en el centro de Bogotá y otros lo hicieron en motocicletas. En otras partes de la capital también hubo movilizaciones. “Lo esperábamos pero realmente no quedamos tranquilos, no sabemos qué pase”, dijo a The Associated Press Ángela López, quien vestía la camiseta de la selección de fútbol de Colombia mientras se desplazaba junto a una multitud que gritaba “¡Viva el paro nacional!” y condenaba la represión. “No sabemos qué otra propuesta tenga, qué otro nombre se le dé a esta situación. Nos preocupan muchas otras cosas más que todavía no están contempladas en este cambio”, agregó López. Una manifestante llevaba una pancarta en que la que se leía: “Los hambrientos piden pan, plomo les dan la milicia”.

Fueron intensas las manifestaciones Las manifestaciones durante la semana se tornaron violentas particularmente en ciudades como Bogotá, Cali y Pasto, en el centro y el oeste del país. La Policía Nacional reportó el viernes 185 personas capturadas y 209 policías heridos, cinco de los cuales sufrieron quemaduras en los disturbios en Pasto. Fue un giro importante el de Duque. El viernes, el gobernante se dijo dispuesto a modificar la reforma, como en el punto del impuesto del 19% a los servicios públicos para los estratos sociales medios y altos, los servicios funerarios y la gasolina, aunque descartó retirarla bajo el argumento de que es necesaria para mantener subsidios a los más vulnerables durante la pandemia.

La reforma tributaria El gobierno sostiene que necesita el recaudo debido al déficit fiscal del país, el cual estima fue de 7,8% del producto interno bruto en 2020 y de 8,6% para 2021. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional confirmó el viernes que Colombia continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la Línea de Crédito Flexible porque tiene políticas sólidas que afianzará mediante la reforma tributaria. En su declaración, Duque detalló que entre las iniciativas para la nueva reforma figuran medidas temporales como una sobretasa de renta a las empresas, un impuesto al patrimonio y una sobretasa de renta a las personas de mayores ingresos, así como “profundizar” programas de austeridad estatal, entre otras. “No habrá ningún incremento del IVA (impuesto al valor agregado) para bienes ni servicios”, aseguró.

El Salvador entra en una nueva crisis política SAN SALVADOR (AP) — La decisión del Congreso salvadoreño dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele de destituir de un plumazo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General elevó al máximo las preocupaciones a nivel local e internacional sobre que se esté trastocando la división de poderes en el país centroamericano. Como lo había anticipado, la nueva Asamblea Legislativa —con los votos de 64 de los 84 diputados de ese órgano— removió a los cinco magistrados con los respectivos suplentes y designó de inmediato a sus reemplazantes, a los que juramentó sin contratiempos. También destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.

La decisión de los participantes Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que “jamás” ha estado vinculado ni ha respondido “nunca” a intereses de ningún partido político o de algún poder económico. Acuerpados por la Policía Nacional Civil, los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual que el nuevo fiscal, en una medida que fue rechazada y generó la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Existe compromiso para ayudar El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se comunicó telefónicamente con Bukele para expresarle la “gran preocupación” del gobierno del presidente Joe Biden por la remoción de los magistrados y del máximo fiscal de la nación. “El secretario Blinken señaló el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil dinámica, y apoyando al sector privado, que depende del estado de derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños”, señaló en una nota de prensa Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.

Una declaración contundente The Associated Press pidió un comentario a Casa Presidencial sobre esa nota pero no respondió de inmediato. El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional”. La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo al señalar que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Ataque a la democracia, dicen algunos En un pronunciamiento, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, señaló que “en esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: un a sociedad donde decir ‘no’ al poder no sea una quimera”. Mientras tanto, grupos de la sociedad civil que se hacen llamar “salvadoreños contra el autoritarismo” convocaron a una reunión en la periferia norte de la capital para repudiar el accionar del Legislativo y contra lo que llaman un “golpe” a la democracia.

El comienzo del cambio Unas 200 personas acudieron a la cita, lideradas por jóvenes feministas que mostraban pancartas en que se leían: “Bukele fascista, títere del capital”, “Bukele, tu venganza no es justicia” y “No a la dictadura”. No se reportaron incidentes. Sin embargo, el presidente Bukele respondió que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y “el debut de la bancada Cyan (Nuevas Ideas)”, y advirtió que este es el inició para cambiar el país como ha prometido.

Los cambios serán lentos “Sé que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria”, manifestó el gobernante en su cuenta oficial de Twitter. Algunos salvadoreños en las calles respaldaron la medida. “Ya lo esperaba, prometieron sacar a todos los corruptos; vamos a ver si cumplen, hay que esperar”, dijo a la AP Juan Sánchez Toledo, un desempleado de 49 años. “Espero que las cosas cambien para bien del pueblo”.

Existe descontento Se espera que los 56 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados busquen la destitución de los tres magistrados de la Corte de Cuentas, que la Sala declaró inconstitucional, pero que no prohibió que se postularan a la reelección y no los removió del cargo. La anterior Asamblea reeligió a dos de ellos, y las organizaciones civiles cuestionaron los nombramientos y que se haya incumplido la sentencia de inconstitucionalidad que ordenó a los diputados nombrar a las personas idóneas.