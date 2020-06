Tras una racha negativa por el cierre de actividades ocasionada por el coronavirus (Covid-19) y que originó el despido de millones de personas en Estados Unidos, ahora Dunkin Donuts al igual que Tacco Bell tiene nuevas noticias, ya que prevé dar 25 mil nuevos empleos, al iniciar la reapertura de actividades, de acuerdo a una publicación del portal del USA TODAY y de la agencia EFE.

Esta buena noticia se da tras la reapertura de negocios que iniciaron luego que las autoridades dieron luz verde para reactivar la economía del país que se sumió por la pandemia.

El cierre de empresas como una medida para evitar la propagación del coronavirus, ocasionó que los dueños despidieran a algunos o todos sus empleados, ante la falta de clientes por el confinamientos.

Tras unos meses de encierro, ahora la reapertura comienza a despuntar en Estados Unidos y con ello la necesidad de contratar más gente para ocupar los puestos que se necesitas para satisfacer las necesidades de los clientes, ya sea en servicios o productos.

En esta ocasión la famosa empresa Dunkin Donuts ha anunciado que se crearán alrededor de 25 mil nuevas plazas laborales, lo que dará un respiro a todas aquellas personas que perdieron sus empleos.

La famosa cadena de comida rápida prevé que será en estos días en que se dará a conocer el programa para enlistar a los interesados en cubrir los puestos.

Esta acción ayudará a llenas las plazas que res requieren en varias de sus franquicias repartidas en todo el territorio de la Unión Americana.

De acuerdo al USA TODAY, Stephanie Lilak, Vicepresidenta Senior y Directora de Recursos Humanos de Dunkin Brands mandó un comunicado en el cual indica la situación de la empresa y sus principales objetivos con la economía.

“Dunkin ‘se compromete a mantener a Estados Unidos funcionando y funcionando. Estamos orgullosos de apoyar a nuestros franquiciados que ofrecen oportunidades de trabajo muy necesarias. , en un ambiente acogedor donde las personas pueden sentirse apreciadas y recompensadas por servir tanto a los clientes como a sus comunidades durante este momento crítico”, dijo Lilak.

Este anuncio de Dunkin Donuts coincide con el de otra empresa de hostelería, Taco Bell, que creará 30,000 puestos de trabajo durante los meses de verano.

Según apuntó Dunkin Donuts ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Southern New Hampshire para ofrecer a sus empleados educación universitaria online.

En el caso de Dunkin Donuts, la cadena ya ha mostrado signos de recuperación económica desde que se inició la pandemia y sus ventas han mejorado considerablemente tras reabrir hasta el 90 % de sus localizaciones.

Tras la noticia, las acciones de la cadena de donuts se revalorizaron cerca de un 3 % durante las operaciones electrónicas previas a la apertura de los mercados, aunque en lo que va de año ha perdido un 4 % de su valor.

