¡Confirma sospechas! Dulce María presume a su bebé en una foto que tiene a todos comentando (FOTOS)

¡Que belleza! Dulce María sube fotos de su bebé y dicen que se parecen mucho

El embarazoso primer beso de Dulce en televisión Dulce María presume bebé. La cantante y actriz mexicana de 36 años, Dulce María, derritió de amor a sus seguidores tras publicar una serie de fotos de su bebé María Paula, quien tiene junto a Paco Álvarez. Y es que la actriz se encuentra más que feliz de estar tan bien acompañada de su esposo y su bebé. Miles de comentarios tiernos le llovieron a la ex integrante RBD, quienes hablan sobre lo linda que está Paula, que por cierto, muchos comentaron sobre a quien se parecía mas… si a ella o a su papá. ¡Entérate de lo que se está hablando en redes! Presume a María Paula en su Instagram La intérprete de “Sálvame“, publicó estas fotografías hace unos días, en donde presume a su bebé María Paula. Dulce, escribió en la descripción de la foto: “Mi niña valiente , mi Lunita mi pedazo de cielo te amo María Paula. Te amamos papá y yo @pacoalvarezv“. En dichas imágenes podemos ver mas adelante a Dulce junto a su esposo y a su bebé, quienes se ven felices posando juntos. Entre los comentarios más destacados están: “Se parece mucho a su mamá”, “¡Es igualita a Dulce!!”, “Que bonita nena”, “Que hermosa muchas bendiciones @pacoalvarezv “.

Dulce María presume bebé: No está lista para regresar a los escenarios La actriz reveló, mediante una exclusiva con Tv Novelas, que estuvo todo un año prácticamente encerrada por la pandemia, motivo por el cual solo iba al pediatra a checar a su bebé. Dulce comentó que su pasión son los escenarios, y por eso participó en ‘¿Quién es la Máscara?’. “La propuesta llegó cuando llevaba más de un año y cacho encerrada, me dijeron que podía estar con la máscara y no exponerme tanto. Me llamó la atención porque volver a los escenarios es mi pasión. Aunque no fue bajo mi nombre, fue una gran experiencia”, comentó la actriz a TvyNovelas.

Dulce María presume bebé: Agradeció todo el apoyo que estuvo recibiendo La actriz de Rebelde, publicó la fotografía que vimos anteriormente, expresando palabras de agradecimiento a las personas que no han dejado de creer en ella y en el talento que posee. A través del largo texto, se leen palabras de agradecimiento hacia su mamá, sus seguidores etc. “Quiero agradecer por invitarme a ser parte de esta experiencia única a @foxmuller29 y toda la producción que estuvieron siempre pendientes de mi ! A mi manager @alepalomera1 y por estar detrás de cada detalle y cuidarme en este proyecto, a @arielquirino por estar ahí conmigo pasando todos mis procesos aún cuando a veces sentía que ya no podía o que me iba a desmayar de cargar a mi Leona”, escribió la actriz.

Dulce María presume bebé: Habló sobre su ausencia en el reencuentro de RBD Dulce María no estuvo presente en el rencuentro que hubo por parte de los integrantes de Rebelde, por lo cual ella confesó que la agarró en pleno embarazo, y que fue muy difícil que todos se adaptaron a sus tiempos, que fue algo que no estuvo en sus manos. “Los extrañé. Fue difícil porque me agarró en pleno embarazo, donde estuve super emocional y hormonal, y no nos pudimos poner de acuerdo con los tiempos. Mis compañeros ya llevaban mucho de adelanto, no era un reencuentro de cuates, era algo bien planeado”, declaró la actriz a TvyNovelas.

Alfonso Herrera declara: “Revisen bien sus contratos” Alfonso Herrera, el actor, que interpretó a Miguel Arango en “Rebelde”, telenovela de Televisa, mandó sus mejores deseos a los protagonistas de la nueva versión del melodrama, pero ahora en una serie de Netflix. “¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos”, fue el mensaje que posteó para acompañar algunas imágenes del producto. El tuit del histrión alcanzó más de 50 mil likes, al momento, y causó múltiples reacciones en la red social. Y es que hace algunos días, Dulce María, quien también participó en la telenovela bajo la producción de Pedro Damián, reconoció en una entrevista con Yordi Rosado que el pago que recibían como parte del melodrama y del grupo RBD era poco en comparación al fenómeno que representaban. “Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, informó Agencia Reforma.

Dulce María presume bebé: Así recuerda su primer beso en televisión Kuno Becker sorprendió a sus fans luego de que, con una reacción en video, se acordara de la anécdota que contó Dulce María sobre su primer beso en televisión. Ambos actores formaron parte de la telenovela mexicana Primer Amor… a 1000 x hora. Conforme avanzaba la plática, Dulce María contó cómo fue su primer beso frente a las cámaras en la grabación de la novela. Dicho momento, lo recuerda con vergüenza, ya que asegura que no era como ella esperaba. El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Fue un beso difícil Dulce contó que no tenía ni idea de como se daba un beso, incluso el director la intentó ayudar con algunos tips para que fuera mas sencillo de hacer. La integrante de RBD comentó que fue uno de los momentos más incómodos que le ha tocado vivir en televisión: “Yo le preguntaba, al director que de hecho creo que era Pardo, […] le decía: ´Yo no sé, yo nunca he dado un beso en novelas, entonces ‘¿qué hago?’ y me dice ‘no, tú llega y lo besas’, pero le digo ‘¿así como normal?’ y me dice ‘sí’ ”, relató, lo que provocó la risa del actor, informa el portal Infobae. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.