¿Has visto al hombre del retrato hablado de esta imagen? Mira con atención porque podría ser clave para que Dulce María Alavez aparezca.

La Oficina del Fiscal del Condado de Cumberland dijo que el boceto fue desarrollado después de que un testigo que se presentó recientemente pudiera proporcionar una descripción.

Las autoridades creen que este hombre pudiera tener información útil para determinar las circunstancias en las que desapareció la pequeña.

Por eso piden a esta persona del retrato, o a cualquiera que pueda conocerlo, que se presente para que los investigadores puedan hablar con él.

La CCPO dijo que se informó que este posible testigo fue visto en el parque cuando Dulce desapareció y que estuvo con uno o dos niños menores de 5 años.

Las autoridades dijeron que se informó que este hombre llevaba una camiseta blanca, jeans azules y una gorra de béisbol blanca.

Prosecutors have released a sketch of a possible witness as the search continues for missing 5-year-old Dulce Maria Alavez in New Jersey. https://t.co/SMnapLXJdO pic.twitter.com/rRnJTAAni8

Es un hombre hispano, de aproximadamente 5’7 ” de altura, complexión delgada, edad de 30 a 35 años.

Dulce María Alavaz desapareció del Área Recreativa de Bridgeton City Park justo antes de las 5 pm del 16 de septiembre, hace un mes, cuando jugaba con su hermanito de 3 años. Su madre se encontraba a pocos pasos, dentro de un auto.

MISSING GIRL: An Amber Alert remains in effect for 5-year-old Dulce Maria Alavez who has now officially been missing for a month. Please continue to spread the word to help bring her home. https://t.co/HEkZbrMYTa pic.twitter.com/4wUSkVE64w

— Eyewitness News (@ABC7NY) October 16, 2019