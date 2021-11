Dulce María Alavez y el milagro de Navidad que espera su familia

Dulce María Alavez y una familia que pide un milagro de Navidad

En el parque donde los niños jugaban no había cámaras de seguridad, lo que complicó la investigación. Con el paso de los días, la policía siguió algunas pistas, pero no les llevaron a ninguna parte. Hasta ahora, los esfuerzos de las autoridades no han dado resultados.

Aun así, la familia de Dulce María está organizando para el 18 de diciembre el encendido de un árbol de navidad en un evento al que han llamado: “Dulce’s Silent Night: A Christmas Miracle”, en honor a la pequeña. “Es para recordarle a Dulce que su familia la extraña y desea que regrese a casa durante las navidades”, dijo , dijo la voluntaria Brenda Trinidad a NJ.com. El acto se llevará a cabo en el parque Bridgeton City Park, dónde la niña fue vista por última vez.