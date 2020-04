En medio de la crisis nacional por el coronavirus, cumple 6 años este 25 de abril la niña hispana Dulce María Alavez, desaparecida desde el pasado 16 de septiembre de 2019 mientras jugaba con su hermanito en un parque en Nueva Jersey, mientras su madre aguardaba en el carro.

Desde entonces, las autoridades policiales reactivaron una Alerta Amber y ofrecen 75 mil dólares por información que conduzca al paradero de la menor, quien habría sido sustraída a una camioneta roja por un hombre, de unos cinco pies de altura, de complexión delgada y con acné en la cara.

Familiares y amigos se han sumado a las labores de búsqueda de Dulce María, para lo cual han realizado caminatas tocando puertas para mostrar fotos de la niña, sin resultados hasta el momento, reportan medios locales en Nueva Jersey.

5 MONTH LATER: Today marks 5 months to the day since the disappearance of 5-year-old Dulce Maria Alavez.

Today, family and friends are back in the park she was last seen still hopeful one day the child will return home.

A reward for information now stands at $75,000.@6abc pic.twitter.com/fIkff7p4tT

— George Solis (@GeorgeSolis) February 16, 2020