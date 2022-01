Un misterio que aún no logra resolverse. Dulce María Alavez lleva más de dos años desaparecida, pero su familia no pierde la esperanza de hallarla con vida en 2022. Mientras tanto, las autoridades han difundido una imagen de cómo luciría ahora la pequeña hispana quien residía en Nueva Jersey.

Nuevo agente del FBI investiga desaparición de Dulce María Alavez

La madre de Dulce María Alavez, Noema Alavez Pérez, expresó a NJ.com que se reunió el mes pasado con un agente del FBI que es nuevo en el caso. “Sólo me dijo que era un agente nuevo… que necesitaban agentes nuevos para poder ver el caso (con) ojos frescos. Me dijo que no iban a dejar de buscar y que iban a tener más gente con ellos”, relató.

El FBI y los investigadores locales declinaron hablar sobre la investigación en curso y sobre cualquier nueva participación federal en la búsqueda, acotó NJ.com, que recordó que el agente especial del FBI Daniel Garrabrant declaró en 2020 que es probable que la niña haya sido raptada por alguien en lo que calificó como un crimen de oportunidad, pero los funcionarios han subrayado desde entonces que todas las teorías sobre lo que podría haber sucedido siguen evaluándose.