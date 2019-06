Duelo perinatal: ¿Qué es y por qué nadie quiere hablar de ello?

Página

1 de 3

Duelo perinatal: ¿en qué consiste?

No estás sola, pero ¿por qué nadie lo menciona?

Conoce más acerca de este duelo: causas, síntomas, tratamientos.

Hay etapas en la vida por las que nadie quisiera pasar, pero que muchas veces son inevitables. La pena, la pérdida, el dolor y la angustia son sentimientos que compartimos todos los seres humanos en algún momento de nuestra existencia, y muchas veces éstos pasan desapercibidos para el mundo exterior porque nadie quiere hablar de ellos, esto es el duelo perinatal.

Es común que no sepamos cómo abordar este tema con las personas que lo han vivido, pero eso no quiere decir que no debamos estar informados acerca de qué es, de manera que el día en el que nos toque vivirlo o compartirlo estemos preparados para hacerlo de una manera adecuada y respetuosa.

El duelo perinatal consiste en el pesar producido por la pérdida del embarazo, o de un hijo en el momento del parto o poco después de nacer. En definitiva, es un dolor por el que nadie quisiera pasar porque implica un cambio en la estructura interna de cada persona y en la dinámica familiar que requiere de un largo proceso de aceptación para volver a cierta normalidad.

Cualquier persona que haya tenido hijos sabe que antes de que éstos lleguen al mundo ya nos imaginamos cómo serán, que características físicas tendrán, sus ademanes, su voz y a nuestra mente llegan todos los sueños que deseamos para ellos. Ahora, podrás imaginar el dolor que puede sentir una persona cuando todos estos sueños se derrumban de un día para el otro.