Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la agencia de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de los EE.UU, usó un dron para monitorear el paso de ilegal de migrantes.

Una grabación muestra como un grupo de inmigrantes tratar de cruzar el desierto de Texas.

La agencia CBP-AMO publicó, en su cuenta Twitter, imágenes exclusivas filmadas por el dron fronterizo.

Un dron fronterizo captó la incursión de inmigrantes centroamericanos tratando de atravesar el temido desierto para llegar a los Estados Unidos.

La implementación de este dron fronterizo, una aeronave no tripulada conocida como UAS Vader, forma parte de una estrategia del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la agencia de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO), para frenar la ola migratoria.

La agencias CBP-AMO publicó, en su cuenta Twitter, imágenes exclusivas filmadas por el dron fronterizo.

Foto/Captura Mundo Hispánico

En la grabación se observa a un grupo de inmigrantes caminando en fila por los caminos arenosos del desierto de Texas en plena oscuridad.

A unos 50,000 pies de altura, el dron fronterizo de CBP-AMO captó el momento exacto cuando aproximadamente 60 inmigrantes apresurados buscaban el camino correcto para no perderse en el desierto, catalogado por los últimos sobrevivientes como un infierno.

La grabación del dron fronterizo fue colgada a la red social acompañada por un mensaje de alerta y de advertencia contra los inmigrantes, quienes decidieron vencer el peligro con fin de encontrar el sueño americano.

“¡Los ojos de AMO en el cielo vuelven a golpear! Nuestros operadores de UAS detectaron a un grupo de 50-60 individuos presentes ilegalmente en los Estados Unidos”, fue el mensaje escrito en la social.

Luego de la publicación del tuit, la grabación nocturna del dron fronterizo alcanzó 533 reproducciones.

También en el mismo, texto lanzaba una certera advertencia luego que los inmigrantes fuesen descubiertos por el dron fronterizo.

Foto/Captura Mundo Hispánico

La agencia CBP-AMO divulgó que la patrulla fronteriza en Texas tenía órdenes para detenerlos de manera inmediata, pero todavía no se ha verificado sí el procedimiento fue llevado a cabo.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.