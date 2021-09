Mediante una entrevista con la revista Rap Radar, misma que fue recuperada por la cuenta de Instagram de Chisme no like, se podía ver como Drake contaba a los entrevistadores la reacción que tuvo al enterarse del nacimiento de Adonis, comentando que sí había sido muy sorpresivo para él, y confesando incluso que se sometió a dos pruebas de paternidad para saber si era realmente su hijo.

“Si ves a mi hijo, lo vas a entender, en ese momento decía, es un niño precioso, con grandes ojos azules, y en su momento estaba como…. no sé”, comentó el intérprete de Hotline Bling, al revelar que no estaba muy seguro si realmente él era su hijo o no, más que nada por el color del pequeño niño, por lo cual también lo mantuvo en privado por un tiempo.

Posteriormente, Drake confesó que se sometió a dos pruebas de ADN para saber si era realmente su hijo o no: “Y ya sabes, no fue hasta una semana antes de que saliera mi álbum cuando tuve la confirmación de que sí era mi hijo”, confesando que incluso hasta se hizo dos pruebas en diferentes compañías: “Me llevó dos tests más con dos compañías para saber que sí era”.

Un grato recuerdo

Unos días de haber compartido lo que es la última morada de su papá, Ana Patricia Gámez le dedicó un emotivo mensaje con motivo del Día del Padre, el cual se celebra en México el tercer domingo de junio. Además, subió una imagen junto a él en un destino turístico.

“Mi papá es la estrella más bonita que brilla en el cielo. Hoy en su día solo lo puedo recordar, no lo puedo abrazar, ni darle un regalo. No quiero recordar su último día del padre con vida porque no la estaba pasando bien, tengo tantos hermosos momentos con él y me quedo con eso, porque mi viejo fue un gran padre!”. Archivado como: Drake confiesa que se hizo pruebas de paternidad para ver si su hijo era suyo