“Sí extraño la televisión. La televisión es como una droga mala y buena. Buena porque el que tiene eso por dentro lo lleva y se le satisface a través de realizarlo y manifestarlo. Mala porque cuando no estás haciendo sientes ese deseito, esa picazón, que es una de las cosas que todavía me hace pensar que voy a seguir haciendo cosas porque todavía siento la picazón y la extraño”, comentaba en 2020 la Dra Polo.

“Me siento muy emocionada de comenzar esta próxima etapa de Caso Cerrado porque además de sentir un profundo agradecimiento con la audiencia que me ha seguido durante todos estos años, también siento un gran compromiso de seguir aportando a las nuevas generaciones un contenido empático, relevante y humano, que le ofrezca a los hispanos alrededor del mundo un concepto de justicia que incluye temáticas diferentes, especialmente en estos momentos en los que hemos enfrentado fuertes retos y distintas problemáticas como humanidad”, precisó.

Y aunque no es seguro si el espacio se pondrá de nuevo por las pantallas de Telemundo, pues eso no lo especifica el comunicado, sí se hizo énfasis en que la esencia de la nueva temporada de Caso Cerrado será la acostumbrada y las palabras de la Dra Polo lo confirman:

Algo muy importante a destacar es que el programa en su nueva temporada contará con otra escenografía pero eso no significará que el concepto cambiará: “mantendrá la esencia que lo ha convertido en el programa de su género de mayor duración y audiencia durante más de 20 años”.

Las reacciones de la gente al regreso de la Dra Polo

A través de la cuenta de Instagram de ‘People en Español’ los comentarios de la gente aparecieron: “Yay! Me encanta Caso Cerrado”, “Éxitos y bendiciones”, “Cuando se retiro? Si en la tele lo pasan todos los días”, “Al que no le guste el programa no tiene que verlo. Hay otros canales y otros programas”, “Por ese bendito programa y la repetidera de novelas es que ya aburre Telemundo internacional… van de mal en peor que lastima”.

Más personas escribieron: “Noooooooooo hasta cuando con ese programa. Que no deja ninguna enseñanza por Dios”, “Bravoooo. La verdad es que hace falta nuevos programas de entretenimiento en la tv , ya estamos HARTOS de tantas NOTICIAS”, “Preparada psicológicamente para que la Dra Polo me mande a ser cortés, a andar con cuidado, a educarme mientras pueda. A respetar para que me respeten. Y que dios nos apiade a todos”, se puede leer.