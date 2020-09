La Dra Polo hace inesperada confesión

Ana María Polo revela qué hace para calmar el estrés en la pandemia

Sus seguidores se muestran preocupados y se lo hacen saber

¡No es lo que piensan! Ana María Polo, mejor conocida como la Dra Polo, revela qué hace para calmar el estrés en la pandemia y sus seguidores muestran su preocupación.

Al momento, más de 23 mil personas han dado like a esta publicación de la Dra Polo, exconductora de Caso cerrado, la cual está disponible en su cuenta oficial de Instagram y en la que se le puede ver hacer lo inesperado.

“Hola, mis amigos! Nada como un delicioso puro cubano para combatir el estrés de la pandemia. Sigamos cuidándonos. Es esencial. Saludos a todos mis hermanos cubanos”, escribíó la Dra Polo en esta publicación sin imaginar lo que vendría más adelante.

Con 61 años de edad, Ana María Polo es muy querida entre el público hispano, ya que con su programa Caso cerrado, el cual ha terminado su ciclo, resolvió un gran número de conflictos.

En esta ocasión, en que asegura que la mejor forma para calmar el estrés en la pandemia es fumando un puro cubano, los seguidores de la Dra Polo mostraron su preocupación y se lo hicieron saber.

“Doctora, cuídese por favor”, “Yo ya no fumo hace 5 años, deje de fumar”, “No, eso si no, fumando y puro cubano, no, no, no”, “Doctora, fumar daña la salud“, “Coñ… pero Ana María, ¿hasta cuándo?”.

Parece que a varias personas no les agradó para nada ver a la Dra Polo fumando: “No fumes! Pacientes con cáncer de mama tienen grandes posibilidades de contraer cáncer de pulmón! Te hace pésimo”.

Una persona se mostró muy decepcionada luego de ver esta fotografía: “Muy mal, Doctora Polo, no hay que fumar. Mi heroína fumando, esto no puede ser, espero que me des Me gusta a mi comentario para ponerme feliz, si no, no hay más Me gusta a Caso cerrado”.

Y cuando parecía que las críticas terminarían aquí, éstas apenas estaban comenzando.