La Dra. Polo festeja el 4 de julio en bikini y a lado de una mujer que es muy parecida a ella

En el TikTok compartido en la cuenta oficial de la Dra. Polo, la “misteriosa” mujer llamó fuertemente la atención de sus seguidores, quienes quedaron encantados al ver a las hermanas juntas disfrutando de una hermosa tarde en bikini, mientras disfrutaban de los festejos del 4 de julio, a tal grado de que internautas desearon estar ahí con ellas:

“Chale, me dieron ganas de estar ahí”, “Doctora inviteeee”, “Son tan bonitas, quisiera estar ahí”, “A disfrutar de la vida, me encanta verlas juntas”, “JAJAJ que divertido es su día, las adoro”, “Verte es una alegría, me encanta el tobogán con delfines jajaja”, “Me encantó la caída jajajaj, feliz 4 de julio”, “JAJAJ son super divertidas, me encantan” Archivado como: Dra. Polo mujer bikini