Ana María Polo sorprende a sus seguidores con publicación en Instagram

La Doctora Polo aparece con su nieta de lo más contenta

Se confirman sospechas, la niña es hermosa

Ana María Polo, mejor conocida como la Doctora Polo, filtró fotos de su nieta en su cuenta oficial de Instagram y muchos confirman sospechas: la niña es hermosa, lo cual sus admiradores se lo hicieron saber.

En una entrevista que concedió en diciembre de 2016 al programa Suelta la sopa, la conductora de Caso cerrado abrió su corazón y confesó tener un hijo adoptivo al que quiere mucho.

En primer lugar, la Doctora Polo habló de cómo fue su reacción al enterarse que tenía cáncer: “Ahí estábamos en el estudio, estábamos a punto de grabar, y cuando te confirman esta palabra y te dicen: ‘Siento decírtelo, pero tienes cáncer’, uno siente que baja al piso y como que te tienes que acomodar”.

Sobre cómo se sintió la primera vez que se vio sin un seno, la Doctora Polo asegura que se preparó muchísimo: hizo reiki, rezó, meditó y vio muchas fotos: “El proceso en el caso mío no fue tan trágico porque me comenzaron la reconstrucción el mismo día que me hicieron la mastectomía, o sea, que yo nunca tuve plano esa parte”.

La conductora de Caso cerrado, a la pregunta de que si ha pensado en la opción de convertirse en madre o de adoptar, responde que a sus 57 años de edad (en ese entonces), ella ya hizo todo eso:

“Yo crié a un muchacho que ahorita tiene 31 años, está casado, está bien, está feliz, nos hablamos, fue adoptado de crianza, vivió conmigo un tiempo. Me siento bien, mi contribución a su vida fue bonita y lo considero un hijo y él me considera una madre”.

Las reacciones a esta publicación no tardaron en hacerse presentes: “A nadie la importa la vida íntima, pero cuando se es figura pública, todo quieren saber, y por qué no decir orgullosa: ‘soy lesbiana’ y no pasa nada”, “Ay, pero qué ped…, ¿cuál es el problema si es lesbiana?”, “Eso no es lo peor, es tu vida, ¿por qué no decirlo? ‘Soy lesbiana’, es lo correcto”.

Más personas siguieron comentando sobre la Doctora Polo: “Ella no es lesbiana y tiene novio”, “La doctora tiene el derecho a decidir con quiera estar”, “¿Y qué pasa? Ella perdió un hijo, ¿okey?”, “Las lesbianas siempre dando la nota de querer adoptar y siempre adoptan hombres, ¿qué raro?”.

Una usuaria preguntó: “¿Cuándo adoptó esa señora?”, obteniendo por respuesta: “A los 20 años, ¿okey? Ella perdió un hijo”.

Por otra parte, en una publicación que realizó la Doctora Polo en diciembre de 2019, se puede ver acompañada de su pequeña nieta, la cual es hermosa, con el siguiente texto: “No olviden en esta época también sacar un tiempo para compartir con la familia, esa familia que Dios nos dio y la que nosotros hemos elegido a lo largo de nuestra vida”.

La conductora de Caso cerrado concluye: “Compartan, quiéranse y verán que ese es el verdadero sentido de estas fechas”.

Aunque la mayoría de sus seguidores la felicitan por sus palabras y algunas le dicen lo hermosa que está su pequeña nieta, la Doctora Polo no respondió ningún mensaje, dejando más dudas que respuestas.