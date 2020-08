Ana María Polo, mejor conocida como la Dra Polo sorprendió de nueva cuenta exhibiendo su cuerpo en bikini

La ex conductora de Caso Cerrado presumió ‘sus carnes’ en diminuto atuendo en la playa

A sus 61 años, la Dra Polo demuestra que tiene mejor cuerpo que muchas jóvenes

Como si se tratara de una manera de provocar a sus fieles seguidores, Ana María Polo, mejor conocida como la Dra Polo del popular programa Caso Cerrado, presumió su cuerpo en diminuto bikini en la playa logrando acaparar la atención de todo el público quienes no dudaron en comentar sus atributos físicos.

La Dra Polo apareció hace unas semanas atrás en la playa pero muy vestida con un short de mezclilla y una blusa tipo ombliguera que dejaba sus ‘carnes’ expuestas mientras caminaba por la arena, lo que le valió muchos mensajes de sus seguidores, sin embargo, en esta ocasión fue ‘más allá’.

A través de su cuenta de Instagram, Ana María Polo comparte sus experiencias de vida conforme avanzan los días en los que la gente ya no puede verla a diario como cuando era titular del programa Caso Cerrado, que recientemente cumplió su ciclo de transmisión.

“Parece que estoy aprendiendo a volar”, es lo que publicó la ex conductora de Caso Cerrado en su fotografía candente en la playa, pero la Dra Polo presumió su cuerpazo en bikini en una postal muy llamativa junto a una gaviota que fue retratada por uno de sus acompañantes.

En la fotografía, Ana María Polo aparece de cuerpo completo en la arena de una cristaliza agua color turquesa mientras porta un diminuto bikini negro con estampado, que acompañó con un sombrero y unas gafas, y aunque la imagen está tomada de lejos, es por demás notable, que la Dra Polo tiene bastante ‘carne’ para presumir con todo y sus 61 años.

Rápidamente, los comentarios para la Dra Polo en bikini aparecieron: “Te darás cuenta que nunca estarás sola esa gaviota acompaña tu Bello momento, la bisabuela Ana”, “Ana María Polo, la vida misma nos enseña a volar implícitamente..como lo ha hecho usted”, “Maravilla paisaje y excelente relax”, “Preciosa”, “Qué linda Doctora”, “Querida”, “Guapísima”, “Precioso paisaje, aroma a libertad”, “Tu no necesitas aprender a volar hermosa, tus alas las llevas por dentro y has llegado más alto en la vida que muchas personas porque las cosas que te has propuesto hacer las has hecho con amor, con esfuerzo y con dedicación, un besito preciosa”.

¿Y a ti qué te parece la foto de la Dra Polo en bikini?