Dr Juan Rivera revela que su primo no le hizo caso y se enfermó de coronavirus

El primo del Dr Juan contó cómo se contagió

También detalló los síntomas y lo mal que lo pasó

En plena videollamada el Dr Juan Rivera no se aguantó y terminó regañando a su primo, al descubrir que no hizo caso de sus recomendaciones y se enfermó de coronavirus.

A través del programa de Univisión Despierta América, el Dr Juan Rivera se comunicó por videollamada con su primo, Jorge Miranda, quien según contó hace dos semanas fue diagnosticado con coronavirus.

Jorge Miranda, desde Coconut Creek, contó que “este es el día número 16, ahora mismo estoy con cuatro días sin síntomas, so me siento muy bien, creo que las últimas dos noches han sido dos noches buenas en que he podido descansar, al contrario de unas noches atrás que se me estaba haciendo bien difícil descansar por el respirador”.

El primo del Dr Juan recordó que regresó de Alabama hace unos 15 días y uno de los primeros síntomas que tuvo “fue una fiebre de 101, mi esposa me tocó y me dijo que estaba increíblemente caliente”.

Fue entonces cuando Jorge Miranda decidió llamar a su primo y contarle sus síntomas, a lo que el Dr Juan Rivera recomendó que hiciera una cita para hacerse la prueba.

El doctor de Univisión animó a su primo a detallar más de sus síntomas para que los espectadores se dieran cuenta de que el coronavirus no se trata de una simple gripe.

“Cuando era pequeño sufría de asma y (el coronavirus) se sentía básicamente como si tuviera un ataque de asma pequeño durante la noche; durante el día me sentía bien, respiraba bien, pero cuando me acostaba por la noche el oxígeno me faltaba”, dijo Miranda.

Otro de los peores síntomas fue que le bajó el nivel de saturación de oxígeno: “Lo más bajo que estuvo en 90, 91 y eso fue algo que definitivamente me abrió los ojos, me dio un poco de ansiedad, no me ayudó a poder descansar”.

Luego el doctor Juan confesó que “por poco me da un infarto al corazón”, al enterarse cómo fue que su primo se contagió de coronavirus.

Y es que según detalló el Dr Juan Rivera, su primo fue a Alabama para un partido de béisbol del equipo que él dirige, tras el juego se fueron a cenar a un restaurante y luego de eso al hospital a visitar a uno de los jugadores que resultó lesionado.

“Yo como maestro, como dirigente, manejo a estos muchachitos y los tengo muy cerca del corazón y fuimos a visitar a uno de nuestros jugadores que se lastimó”, contó Miranda mientras aclaraba que en todo momento “tuve mi máscara puesta” y tomó las debidas precauciones.

El primo del Dr Juan dijo que nunca imaginó que resultaría contagiado de COVID-19, pero “es más serio de lo que uno piensa”.

Entonces al Dr de Univisión no le quedó de otra mas que darle un tremendo regaño.

“Básicamente tú hiciste lo que yo dije que no hicieran”, a lo que el primo respondió con una risa de nervios: “Básicamente”.

