“No sabemos cuál es su historial médico, por lo que no podemos asegurar que murió de eso, (pero) es una condición que existe. En un estrés agudo como el que estas personas están pasando, se secretan muchas hormonas de estrés en cantidades exageradas y eso causa un adormecimiento en el corazón y el corazón empieza a no contraerse de manera adecuada…”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Horas antes de compartir que había dado positivo a coronavirus, Dr Juan Rivera subió un video a sus redes sociales donde hablaba sobre el sensible fallecimiento de Joe García, esposo de Irma García, una de las maestras asesinadas en la masacre de Uvalde , Texas. A raíz de este deceso, muchos se cuestionaron si en realidad existe el Síndrome del corazón roto, a lo que respondió de la siguiente manera:

Cabe recordar que el médico fue una de las primeras personalidades hispanas en recibir la vacuna contra el Covid-19, incluso no dudó en compartir todo lo que vivíó antes, durante y después de esta experiencia. Por desgracia, y a más de dos años de la pandemia, ahora le tocó la mala suerte de contagiarse.

¡Lo que faltaba! En las primeras horas de hoy, a través de una videollamada, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión , Dr Juan Rivera, reveló en el programa Despierta América que dio positivo a coronavirus, por lo que las muestras de apoyo, y algunos regaños, no se hicieron esperar.

“Anoche di positivo a Covid”, confesó el Dr Juan Rivera

Sin dejar pasar mucho tiempo, y con el buen humor que lo distingue, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión le dijo a su compañera Karla Martínez, una de las conductoras del programa Despierta América, que ayer por la noche había dado positivo a coronavirus sin poder disimular su sorpresa.

“La verdad que se siente raro porque, por los últimos dos años, yo siento que estaba en esta carrera de ayudar a la población, de dar toda la información y eso como que me hacía sentir ‘separado’ del problema. Se me olvidó que a mí también me podía pasar porque estás tan envuelto tratando de ayudar y de trabajar”, dijo el Dr Juan Rivera.