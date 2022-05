Fue hace apenas un par de días que el médico, a través de una video llamada para el programa Despierta América, le reveló a su compañera Karla Martínez que se había contagiado de esta enfermedad: “Se me olvidó que a mí también me podía pasar porque estás tan envuelto tratando de ayudar y de trabajar”, dijo en esa ocasión.

Le advierten al médico lo que le puede pasar

De buen ánimo, a pesar del complicado momento por el que está pasando hoy en día, Dr Juan Rivera comentó que ya no ha sentido dolor en el cuerpo, por lo que podría decirse que está mejorando, aunque no hay que confiarse: “Sí hay fatiga, cansancio, de hecho de ayer para hoy dormí poco más de diez horas, algo que no hacía hace muchos años”.

“Seguimos con el paxlovid. Algo interesante que me dijo mi colega y amigo Raúl González es que me iba a dar hambre y así es, estoy comiendo más de lo normal, así que creo que voy a tener que comenzar con ‘entalla’ tan pronto termine con Covid para bajar esas ‘libritas’ de Covid”, dijo el cardiólogo.