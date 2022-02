Con su muy particular estilo, el Dr Juan Rivera dijo que de esta manera más personas comenzarían a usar mascarillas y tendrían más cuidado: “Es importante que los hospitales se vayan preparando, necesitamos pruebas que sean efectivas y que todo el mundo tenga acceso a esas pruebas y que las pruebas rápidas no tengan tantos falsos negativos”.

“Las herramientas tienen que estar ahí”

Ya casi para finalizar con su mensaje, a casi dos años de la pandemia, el Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, afirmó que las herramientas están ahí para que nosotros sigamos viviendo una vida relativamente normal dentro del contexto de lo que todos estamos viviendo.

“Y no que cada vez que venga una ola de Covid sea como que viene un lobo y todo el mundo se asusta y todo el mundo quiere irse al otro extremo de no hacer nada, de no seguir sus vidas, y por otro lado, hay otros que no les importa nada. Esa polarización no nos va a llevar a ser exitosos”.