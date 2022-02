¡COMO NUNCA ANTES LO HABÍAMOS VISTO! El Dr Juan Rivera confirma sospechas en inesperada foto que tiene a todos en conmoción (FOTO)

Sin embargo, no sólo ha sido ese el reconocimiento que ha tenido de la gente, pues sus seguidores también se interesan por su vida personal, por la bella pareja que forma junto a su esposa y la forma en la que disfruta ser papá, pero ahora, una fotografía inesperada de hace años dejó a todos hablando.

¿Está mejor ahora o antes? El Dr Juan Rivera conmocionó a sus seguidores de redes sociales a quienes deleitó con una imagen donde es innegable que los años no han pasado en vano por él, pero a diferencia de muchos famosos que no aceptan el paso del tiempo por los estragos que causa, al presentador le ha ido bastante bien.

“¡Como pasa el tiempo! #25dachallenge”, es lo que puso el Dr Juan Rivera en la descripción de una particular imagen aparentemente de cuanto tenía alrededor de 20 o 21 años de edad y era todo un joven, comparado con el hombre de 46 años que actualmente participa en Despierta América.

“Doctor hoy está mejor que hace años”, “Usted es más bello ahora”, “La verdad que los años no perdonan”, “Y con todo respeto sigue igual de guapo y lo que lo hace ver aún mejor es el gran corazón que tiene Dios lo bendiga”, “Solo cambio el cabello a lo demás sigue igualito”, “Te ves mejor sin pelo!”, “Los años no pasan en vano ahora sin pelo pero elegante”, le escribieron algunas personas.

El Dr Juan Rivera había entrevistado hace meses a la fallecida Miss USA 2019 Cheslie Kryst

Antes de que el Dr Juan Rivera compartiera la impactante fotografía del antes y después, donde se le aprecia cabello en sus años más joven, también se había puesto conmovido por el inesperado suicidio de la Miss USA 2019 Cheslie Kryst quien se arrojó este domingo del piso 29 del edificio en que vivía en Nueva York.

“Hace varios meses atrás Cheslie Kryst me entrevistó para Extra TV. Fue extremadamente agradable, jovial, entretenida y amable. Nunca me hubiese imaginado que era una persona con algún tipo de riesgo a quitarse la vida. La noticia de su muerte me dejó con la boca abierta y muy triste. Por favor sepan que existe una línea de ayuda gratis: 1-800-273-8255”, escribió en una fotografía de dicha entrevista.