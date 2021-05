Incluso confirma que esta crisis nos enseña que estamos conectados en el mundo, no importa el distanciamiento de cada país o continente, e invita a los internautas a que se comporten como una sola unidad y brinden ayuda a la India, para poder evitar problemas en el futuro. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

“Pueden existir variantes que lleguen desde India o de otros países como Brasil que no está bien, pueden llegar a Estados Unidos y pueden ser variantes que realmente las vacunas no nos protejan”, afirma el médico, mencionando que esto que pasa en la India es una crisis global.

“Dios los bendiga a nuestros hermanos porque da mucha tristeza ver esas imágenes y oremos porque el virus desaparezca y hay que seguir cuidándonos y vacunarse”, “por qué no cierran ese país, que nadie entre o salga hasta no estar controlado, así lo hubiéramos hecho desde el principio con todos los países”, “por lo pronto USA y Rusia ya están mandando ayuda”, fueron algunos de los comentarios.

Luego de ver la grabación del queridísimo Dr. Juan, varios seguidores se hicieron presentes en los comentarios para opinar al respecto: “Es cuando yo no entiendo por qué el país está abierto a todo el mundo, por qué quieren bajar la guardia”, comentó un seguidor en la publicación.

Dr Juan Rivera India: Por un dolor en su vesícula

El querido médico explica que no necesariamente el no tener estos factores de riesgo antes mencionados, no te salva de esta enfermedad, ya que como menciona él mismo, tras un ultrasonido que se realizó por su dolor de vesícula, le fue detectado el padecimiento.