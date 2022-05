El Dr. Juan Rivera dice la verdad sobre la muerte del esposo de la maestra Irma.

Joe Garcia habría muerto supuestamente a causa del Síndrome del Corazón Roto

El médico de Univisión afirma que el Síndrome del Corazón Roto Sí existe. Muerte de esposo maestra. La profesora de 4to grado Irma Garcia fue asesinada el martes en su salón de clases de una escuela primaria de Texas, junto con otra maestra y 19 alumnos. Dos días después, un familiar informó que su afligido esposo también murió. Tras la sensible noticia del fallecimiento de Joe García el médico de Univisión, Juan Rivera, se ha pronunciado al respecto. Joe Garcia, de 50 años, había dejado unas flores en la ofrenda a su esposa el jueves por la mañana, reportó el diario The New York Times. Al volver a casa "prácticamente se desplomó" y falleció, le dijo su sobrino John Martinez al periódico, informó The Associated Press. El doctor Juan Rivera se pronuncia ante la muerte de Joe Garcia Mediante su cuenta oficial dentro de la plataforma de Instagram, el doctor Juan Rivera posteo un video en donde dice la verdad sobre el supuesto síndrome que terminó con la vida de la maestra de 4to grado, Irma Garcia, a los dos días de la brutal masacre que realizó Salvador Ramos. Justamente el día en que se dio a conocer la muerte de Joe Garcia fue que el médico de Univisión decidió realizar un video para aclarar sí en realidad existe el Síndrome del Corazón Roto ya que lo definieron como la causa que provocó la muerte del esposo de la docente Irma Garcia.

El médico de Univisión hablo del supuesto síndrome que provocó la muerte del esposo de la maestra asesinada "Lamentablemente nos enteramos que el esposo de la maestra de la escuela elemental de Uvalde, Irma Garcia, que lamentablemente fue asesinada el esposo falleció y familiares dicen que fue de el Síndrome del Corazón Roto y hay muchas personas que se preguntan sí eso es verdad o no", inició argumentando el doctor de origen puertorriqueño. En seguida el médico de Univisión relató que no se puede asegurar que fue a causa del Síndrome la muerte de Joe Garcia debido a que no se conoce su historial clínico y afirmó que ese padecimiento sí existe, "No sabemos el historial médico o sea que no podemos asegurar que murió de eso pero es una condición que existe".

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto? "En un estrés agudo como el que estas personas están pasando se secretan muchas hormonas de estrés como norepinefrina y epinefrina en cantidades exageradas… Eso causa un adormecimiento en el corazón", compartió el médico Juan Rivera ante las dudas sobre la posible causa de muerte del esposo de la maestra Irma Garcia. Posterior a eso, el Dr. Juan Rivera dio una breve explicación de qué es lo que le ocurre al corazón cuando se está bajo una situación de estrés muy fuerte, cómo el que las familias de los pequeños y maestras que fueron asesinados están viviendo actualmente, por lo que podría ser la posible causa del fallecimiento de Joe Garcia.

El Dr. Juan Rivera afirma que sí existe esa condición que pudo terminar con la vida de Joe Garcia "El corazón comienza a no contraerse de manera adecuada lo que lleva a fallo cardíaco congestivo, problemas respiratorios, dolor de pecho y en algunas ocasiones puede ser fatal, así que no sabemos sí Joe Garcia murió del Síndrome del Corazón Roto, todavía no lo sabemos pero quiero que sepan que es una condición real", dijo en la recta final de su video que compartió en su cuenta de Instagram. El médico puertorriqueño afirmó que ese tipo de síndrome sí existe y es muy común cada que una persona se encuentra bajo una fuerte cantidad de estrés, pero aseguró que no se puede confirmar que Joe Garcia murió a causa de ese padecimiento, pero quería advertir a sus seguidores que esta condición es totalmente real.