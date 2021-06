Confirman que el futbolista Christian Eriksen “estuvo muerto”

El doctor Juan Rivera explica qué le pudo haber pasado y hace contundente declaración

Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital Dr. Juan Rivera futbol. Mientras que The Associated Press confirma que Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco y “estuvo muerto”, el Dr. Juan Rivera explica qué podría haberle pasado al jugador que colapsó en pleno partido y asegura que no volverá a jugar. Como se recordará, ayer sábado el partido de la Euro 2020 fue suspendido durante 90 minutos luego de que Christian Eriksen se desplomara poco antes del final del primer tiempo. Actualmente el jugador recibe tratamiento en el Rigshospitalet, uno de los hospitales más reconocidos de Dinamarca. Dr. Juan Rivera futbol: Eriksen sufrió paro cardiaco y tuvo que ser revivido El médico de la selección de Dinamarca Morten Boesen reveló que Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco y que “estuvo muerto” antes de ser revivido. Boesen estuvo a cargo de la resucitación cardio-pulmonar que el volante recibió tras desvanecerse durante el partido de la Eurocopa contra Finlandia el sábado. “Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador”, dijo Boesen el domingo. ”Fue algo breve y crucial”. Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital de Copenhague. Boesen dijo que aún no se sabe exactamente lo que pudo haber causado que el jugador del Inter de Milán colapsara, informó AP.

Dr. Juan Rivera futbol: “Fue un alivio verlo sonreír” “No soy cardiólogo, así que prefiero que los especialistas se encarguen de explicar lo ocurrido”, afirmó. También indicó que el futbolista de 29 años quizás no hubiera sobrevivido si el partido no hubiera correspondido a una competición de envergadura, con equipo médico de primera a disposición. “Eso fue totalmente decisivo”, dijo Boesen. “Desde el momento en que sucede (el desvanecimiento) hasta que recibe ayuda es algo crítico. Ese tiempo fue breve. Y muy crucial”. El técnico de la selección danesa, Kasper Hjulmand, informó que pudo hablar con Eriksen mediante una videollamada. “Fue un alivio verlo sonreír”, dijo.

Dr. Juan Rivera futbol: Manda saludos a sus compañeros Hjulmand señaló que Eriksen estaba más inquieto por el bienestar de sus compañeros y que preguntó cómo ellos se sentían. “Nos dijo: ‘no recuerdo mucho, pero estoy más preocupados por ustedes. ¿Cómo están. Típico de Christian”, añadió el técnico de la selección danesa. La federación danesa informó que Eriksen mandó saludos a sus compañeros de equipo. “Hemos hablado con Christian, quien ha enviado sus saludos a sus compañeros. Su estado es estable y continúa hospitalizado para estudios más detenidos”, dijo la federación en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Dr. Juan Rivera futbol: Explica que pudo haber pasado Por su parte, el doctor Juan Rivera, especialista en cardiología, explicó dio su opinión profesional sobre lo ocurrido con el jugador Christian Eriksen y explicó lo siguiente: “Obviamente ese es un evento cardiovascular, y les voy a decir más o menos lo que pudo haber pasado”. “Pero antes de explicar eso, quiero hablar un poco de la reacción de lo que pasó en el campo de juego, donde el compañero que está al lado de él se da cuenta que no está bien, pide ayuda viene la ayudo, hubo bastante tiempo, por lo menos uno o dos minutos donde hubo bastantes personas alrededor de él…”, contó el doctor.

Dr. Juan Rivera futbol: En la cancha En el video que el doctor Juan Rivera subió a su Instagram continuó explicando: "No se si las personas al rededor de él estaban esperando a ver si respondía, que era lo que estaba sucediendo, usualmente en una situación así en donde son atletas de alto rendimiento lo más importante es checarle el pulso lo antes posible". "Lo hemos visto anteriormente que en ese situación pueden ocurrir, lo que se conoce como muerte súbita. Aproximadamente después de dos minutos alguien tuvo que haberle checado el pulso, se dio cuenta que no había pulso, entonces vemos como entran otros paramédico…".

La importancia de los primeros auxilios En la narración, el doctor narra como llegó la ayuda al campo y empezaron a darle CPR, resucitaciones y compresiones en el pecho, “las compresiones en el pecho son muy importantes porque aunque no están resolviendo el problema principal…”. “En ese momento que le están haciendo las compresiones a la persona es porque el corazón no está funcionando adecuadamente, no está bombeando adecuadamente sangre y oxígeno, por lo cual uno tiene que hacer esas compresiones artificiales para que la sangre con el oxigeno que queda en el cuerpo puedan llegar al cerebro…”.

La explicación médica prosiguió “… Porque el cerebro, luego de tres minutos sino recibe sangre y oxígeno, empieza a tener muerte celular, las neuronas empiezan a morir y eso eventualmente lleva a que la persona pierda su capacidad cognitiva y neurológica”, explicó el doctor Rivera sobre la importancia de las comprensiones en el pecho. El galeno también dijo: “lo que me imagino que ocurrió es que llegan con un desfibrilador, se dan cuenta que necesitan un shock y gracias a Dios esta alerta, obviamente no sabemos si el jugador sufrió un daño neurológico, pero aparentemente no…”.

“El tiempo es oro” “Es bien importante que cuando alguien colapsa por una cardiovascular en un lugar que no es el hospital la mayoría de las personas mueren si no hay un desfibrilador cerca y sino hay alguien que lo use de manera rápida, cuando hay una situación como la que ocurrió en el partido el tiempo es oro”, dijo Juan Rivera sobre lo sucedido con Eriksen. “Hay que usar el desfibrilador lo antes posible, hay que ver si la persona tiene pulso o no, y si no ponérselo inmediatamente porque cada segundo que pasa es una neurona y hay que salvar el cerebro”, explicó el doctor Juan Rivera sobre lo acontecido en la cancha de futbol.

¿Por qué a atletas de alto rendimiento? A las dudas que pudieran surgir porque este tipo de eventos le sucede a atletas de alto rendimiento, dijo: “miren yo me imagino que a estos atletas le hacen de todo, ultrasonidos de corazón, electrocardiogramas, en el pasado estos colapsos han sido por una condición que se llama cardiomiopatía hipertrófica, en donde el músculo del corazón está engrosad”. “Hace que la persona tenga una arritmia que lo lleve a la muerte, dicho esto, yo me imagino que hoy en los equipos profesionales les hacen estudios del corazón y establecen si tienen esa condición o no. Que otra cosa puede suceder, pueden tener unas condiciones genéticas del ritmo del corazón que los predisponen a arritmias y realmente no se manifiestan hasta cierto punto en su vida, y en eso caso pueden salir bien en todos los estudios”.