Dr. Juan Rivera comparte aterradora publicación en Instagram

El cardiólogo estalla por repunte en casos de coronavirus

“No les puedo explicar mi frustración”, comentó

¡Aterradora realidad! El Dr. Juan Rivera, reconocido cardiólogo y correponsal médico de Univisión, estalla por repunte en casos de coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Dr. Juan Rivera compartió una aterradora publicación, la cual hasta el momento rebasa los 9 mil likes.

El cardiólogo explica esta tabla a sus seguidores de la siguiente manera: “Vamos subiendo en casos (de coronavirus) nuevamente. No les puedo explicar mi frustración. Es como si estuviera viendo a un paciente en frente mío sufriendo un ataque de corazón, y aún sabiendo que hacer para salvarlo, me quedé simplemente observándolo morir”.

“¿Si estuviésemos en una guerra y escucharías las balas y las bombas saldrías a las calles sin protección? ¿Te pondrías un chaleco antibalas? Pues el virus ni se ve ni se escucha… son balas invisibles. Y por esa razón, muchas personas no son capaces de sentir o comprender el peligro… hasta que les toca de cerca cuando puede ser muy tarde”, expresó el Dr. Juan Rivera.

Por último, el corresponsal médico de Univisión dijo en su mensaje: “Sabemos lo que hay qué hacer… pero no lo estamos haciendo como nación. ¿Por qué? Porque es difícil y requiere de sacrificios personales y de dejar a un lado las trivialidades que nos dividen. Tendremos el resultado que nos merecemos. Que Dios nos proteja… porque hasta el momento, no hemos sido capaces de hacerlo nosotros”.

Al leer este mensaje, en el que el Dr. Juan Rivera estalla por repunte en casos de coronavirus, sus seguidores no dudaron en externar sus puntos de vista:

“Perdí a mi esposo y padre de mis hijos por Covid-19 aquí en la ciudad de Miami, los médicos no pudieron hacer nada más por él. El dolor es inmenso. Que triste ver cuánta falta de valores y conciencia en la población que no entiende que esto está matando a la gente”.

Por su parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera: “Los gobernantes tienen la culpa, a ellos lo único que les importa es la economía y como los que están muriendo más son las personas mayores, a ellos les conviene menos gastos”.

Una admiradora del Dr. Juan Rivera quiso aclarar sus dudas respecto al coronavirus: “Doctor, usted tiene toda la razón. En Florida, todos andan como si nada, yo sigo con todas mis precauciones”.

“Muy cierto, doctor, no le temen al virus, hay gente que no se cuida, y lamentablemente, si ellos no se cuidan, se contagian y contagian a los otros”, “Que tristeza que la gente, viendo lo que está sucediendo, tantas muertes y aún así no están haciendo nada”, “Es muy triste y frustrante, pero las personas no quieren crear conciencia de la gravedad de la enfermedad”, “Muy preocupante la situación”, se puede leer en más comentarios dirigidos al Dr. Juan Rivera.