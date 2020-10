Dr Juan Rivera sorprende con una publicación en redes sociales

El reconocido cardiólogo dice lo que otros no se atreven sobre el coronavirus

“El virus no es nuestra mayor barrera…”, expresó

¿Se enojó? Apenas unas horas después de que advirtiera sobre el alarmante aumento de casos de coronavirus, el Dr Juan Rivera dice lo que otros no se atreven respecto a esta terrible enfermedad.

Fue a través de sus redes sociales que el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión sorprendió a todos con una inesperada publicación.

Desde el hecho que el Dr Juan Rivera escribiera su mensaje sobre un fondo negro, dio mucho de qué pensar a sus seguidores.

“La pandemia ha sido mucho más predecible que el comportamiento humano ante esta realidad. El virus no es nuestra mayor barrera; somos nosotros mismos”.

Contrario a otras ocasiones, ahora el corresponsal médico de Univisión no respondió a los comentarios de sus seguidores, quienes no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista luego de leer este inesperado mensaje.

“El ser humano no es para estar preso tanto tiempo, esto se ha extendido y los negocios y sus dueños están perdiendo todo lo trabajado en una vida. Hay que abrir con precaución, pero hay que abrir, y el que no quiera salir, que no salga”.

Por su parte, varias personas mostraron estar de acuerdo con el Dr Juan Rivera sobre lo que piensa que está pasando respecto al coronavirus: “Por fin alguien lo dijo”, “Una verdad más grande que una catedral”, “Cierto! Y el que dice las cosas que realmente deben hacerse es demonizado y criticado”.

Y mientras una persona le dijo al cardiólogo: “Supéralo, doc”, alguien más compartió la siguiente opinión:

“Hasta que nosotros no pongamos nuestra parte, esto cada día es peor, que Dios nos cuide y nos dé claridad en este largo camino”.