Dr Juan Rivera causa asombro con publicación en redes sociales

Después de ganar la presidencia de EE.UU., Joe Biden recibe sugerencia del reconocido cardiólogo

La petición del corresponsal médico de Univisión provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios

Nadie lo esperaba. Después de ganar la presidencia de EE.UU., Joe Biden recibe sugerencia del Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, provocando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde con frecuencia comparte información sobre el coronavirus y otras enfermedades, Dr Juan Rivera se expresó de la siguiente manera:

“Si el presidente electo Joe Biden quiere comenzar con el pie derecho, que le diga de inmediato a sus seguidores celebrando en multitudes en las calles que se vayan a sus casas”.

Sin embargo, lo peor estaba por venir y el Dr Juan Rivera compartió una escalofriante noticia: “Ayer 126,480 personas en este país fueron diagnosticadas con Covid (coronavirus)”.

De inmediato, una usuaria mandó un contundente mensaje: “Doctor, ¿está molesto porque Trump perdió? Como se le nota que usted es de Trump, decepción total”, a lo que cardiólogo respondió:

“Me han acusado de ser demócrata y de ser republicano. ¿No pueden ver que lo único que hago es tratar de darles el mejor consejo posible para proteger su salud? No me importa la política”.

Los ataques seguían haciéndose presentes hacia el cardiólogo: “Todos tienen máscaras, no son ignorantes como el otro perdido”. La respuesta del corresponsal médico de Univisión fue así: “Las máscaras protegen, pero no son 100 por ciento, y sabemos que estar en multitudes le beneficia al virus”.

Alguien más se expresó de la siguiente manera: “Entonces, ¿por qué predica tanto use uno mascarilla si está diciendo que no son seguras? Dígale a su presidente Trump de esa orden a sus seguidores de irse a casa y no destrozar más el país de lo que está, y no se preocupe, que así subirán las ventas de Santo Remedio”.

“No me interesa la política. Me han acusado de demócrata y republicano. Solo me interesa informarles sobre salud”, expresó Dr Juan Rivera, quien a diferencia de otras ocasiones, respondió a varios de los usuarios.