Dr Juan Rivera sorprende a sus seguidores al compartir inesperado mensaje

El reconocido cardiólogo confiesa que nunca olvidará el 2020

“He sufrido al ver tantas personas enfermas y otras morir”, expresó

Cuando nadie lo esperaba, en las últimas horas del 31 de diciembre, Dr Juan Rivera confiesa en mensaje que nunca olvidará el 2020 y comparte que ha sufrido por ver a muchas personas enfermas y a otras morir.

A partir de que se declarara la pandemia por el coronavirus, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión ha mantenido informados a sus seguidores sobre todo lo relacionado a esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo.

Incluso, semanas atrás, Dr Juan Rivera recibió la vacuna contra el coronavirus y compartió cómo se había sentido horas y días después.

Con más de 13 mil likes hasta el momento, esta publicación en la que el cardiólogo “abrió su corazón” está disponible en sus redes sociales.

“Nunca olvidaré este año 2020. En algún punto, necesito un tiempo para procesar todos los sentimientos encontrados que he experimentado”.

A continuación, Dr Juan Rivera sorprendió a sus seguidores al decir que ha sufrido por ver a tantas personas enfermas y otras morir: “Queriendo salvar a cada una de ellas sintiendo que mi esfuerzo no ha sido suficiente”, dijo el corresponsal médico de Univisión, pero aún faltaría más.

“Me hace falta mi familia en Puerto Rico”: Dr Juan Rivera

En sus publicaciones, las cuales tienen gran éxito entre sus fans, el corresponsal médico de Univisión siempre muestra una imagen formal y profesional, por lo que a muchos les sorprendió que haya compartido este mensaje.

“Me hace falta mi familia en Puerto Rico que no veo hace un año… he trabajado más que nunca en mi vida. He sacrificado a mi familia en el proceso. A veces, no se puede hacer todo bien. Necesito pagarles de vuelta ese tiempo”.