Dr Juan Rivera fue de los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus

El reconocido cardiólogo dice cómo se siente ocho horas después

“Es tan difícil confiar, ojalá que si se sienta bien”, expresó un usuario

Ocho horas después de recibir la vacuna contra el coronavirus, Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, comparte cómo se siente y provoca reacciones de todo tipo entre sus seguidores.

Justo ayer, Dr Juan Rivera subió un video en su cuenta oficial de Instagram donde mostró la ‘odisea’ que vivió para ponerse este vacuna de Pfizer contra el coronavirus, la cuál tiene más del 90 por ciento de efectividad.

En primer lugar, se observa al cardiólogo tomarse la temperatura, ‘presumir’ su cena y pedir paciencia a sus seguidores. Al final, su temperatura sería de 98.1 grados Fahrenheit, lo que equivale a 36.7 grados centígrados.

“La temperatura está normal, lo cual quiere decir que no tengo fiebre, ya van horas que me puse la vacuna, les dije que iba a estar con ustedes más o menos diciéndoles cómo me estaba sintiendo”.

“Siento un poquito de inflamación”

Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, Dr Juan Rivera ha mantenido informados a sus seguidores y público en general sobre todo lo relacionado a esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Y ahora, al ser una de las primeras personas en recibir la vacuna contra el coronavirus, el corresponsal médico de Univisión quiso compartir cómo se ha sentido.

Después de tocarse su brazo, dijo que siente un “poquito de inflamación” en esa parte: “La temperatura la siento como que no es mi temperatura normal, pero no tengo fiebre. No me siento cansado, pero tampoco tengo mucha energía para salir a correr y hacer todo el ejercicio que yo hago usualmente”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ