En este mismo video, la hija de Jenni Rivera comenzó a moverse al más puro estilo de la cantante colombiana Shakira, demostrando que, por lo menos en ella, tomar agua tibia con limón en ayunas sí estaba funcionando, aunque no faltaron las personas que aseguraron que se había sometido a un procedimiento quirúrgico (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

A través de un video que publicó en sus redes sociales a mediados del año pasado, Chiquis se dejó ver con ropa holgada y presumiendo un vientre casi plano: “Lo prometido es deuda y aquí vamos. El abdomen obvio no estoy donde quiero estar, pero ahí la llevamos, y eso que he estado tomando mucho alcohol, pero ahí vamos”, dijo en esa ocasión.

A mediados del año pasado, la cantante Chiquis Rivera causó total controversia tras asegurar que su pérdida de peso se debía a que tomaba agua tibia con limón en ayunas todas las mañanas, pero ahora, el Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión , dice sí este método en realidad funciona o no.

“Miren, el agua es saludable y el limón es saludable. Si usted se quiere tomar un vaso de agua con limón en la mañana, hágalo, pero no hay evidencia científica de que eso te va a ayudar a bajar de peso de manera significativa, tampoco hay evidencia científica de que eso te va a ayudar a prevenir el cáncer”, expresó el reconocido cardiólogo.

“En términos de que sí es un buen diurético, el agua te ayuda a ir al baño y por lo tanto te sirve como diurético, y desintoxicar, ¿cuál es la definición de eso? Un vaso de agua está bien porque el agua te ayuda a ir al baño, te ayuda a orinar, eliminas toxinas, pero uno en la mañana no te va a hacer nada, tienes que tomarte tus 7 u 8 vasos de agua al día, así que no es milagroso, pero tampoco es malo. Si te gusta, hazlo”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Pregúntenle a Chiquis Rivera”

No cabe duda que, por lo menos en esta ocasión, la postura del Dr Juan Rivera respecto a que tomar un vaso de agua tibia con limón en ayunas no ayuda significativamente a bajar de peso, provocó todo tipo de reacciones, aunque hubo también quien recordó la experiencia de la hija de Jenni Rivera: “Si es beneficioso, si no pregúntenle a Chiquis Rivera”.

“¿Oíste Chiquis Rivera?”, “Sí funciona, pregúntale a Chiquis”, “Ahí le hablan a la Chiquis”, “Y ustedes no le creían a la Chiquis, ella no se equivoca cuando da una receta”, “Es obvio que no ayuda a bajar de peso, Chiquis es el mejor ejemplo”, “La ignorancia es atrevida”, se puede leer en más comentarios”.