Dr Juan Rivera sorprende con mensaje en redes sociales

El cardiólogo había mandado una seria advertencia a Joe Biden luego de ganar las elecciones

“Se les quiere… ¡Azul o Rojos!”, expresó

Tal parece que haber advertido seriamente a Joe Biden luego de que ganara las elecciones le salió caro al Dr Juan Rivera, ya que los ataques fueron una constante en sus redes sociales, por lo que decidió mandar un contundente mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión subió una foto con el rostro serio, pero lo que más causó asombro fueron sus palabras.

“Desde enero 21 del 2020 me he dedicado, casi a diario, a tratar de brindarles la mejor y última información sobre esta pandemia, ya que las fuentes oficiales, en mi opinión, se olvidaron de los que hablamos español en este país”.

El Dr Juan Rivera comentó que a lo largo de estos 9 meses de pandemia por el coronavirus, se han visto a líderes políticos, grupos y celebridades diciendo o haciendo cosas que van en contra de nuestro beneficio en el contexto de una pandemia, “y he utilizado mi plataforma para denunciarlo”.

“El hecho de que tanto republicanos como demócratas me han acusado de ser del otro bando me confirma que he hecho mi labor de mantenerme imparcial”, aseguró.

Ya casi para concluir, el cardiólogo le recordó a sus detractores que es médico y que no le interesa de que partido político sean.

“Te quiero ayudar igual…126 mil casos de Covid se confirmaron ayer y más de mil muertes. Basta de divisiones. Se les quiere…¡Azul o Rojos!”.

Algunos famosos como la periodista María Elena Salinas, Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca, y La Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la sopa, reaccionaron al mensaje del Dr Juan Rivera, quien había advertido a Joe Biden que si quería comenzar con el pie derecho le dijera a sus seguidores que no celebraran en multitud en las calles.

El mensaje del corresponsal médico de Univisión provocó todo tipo de reacciones…