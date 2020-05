El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades infecciosas, aseguró en una reciente entrevista que una vacuna contra el coronavirus podría estar disponible para finales de año, informa hoy la revista Forbes.

“I still think that we have a good chance, if all the things fall in the right place, that we might have a vaccine that would be deployable by the end of the year, by November-December,” Dr. Anthony Fauci tells @jimsciutto.https://t.co/wmHCTqWhJD pic.twitter.com/xVmDR1SKZb

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) May 27, 2020