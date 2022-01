Dos policías fueron baleados mientras perseguían a sospechoso

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la salud de los oficiales, ni el centro médico al que fueron remitidos, pero medios locales reportaron que vieron varias patrullas y grupos de oficiales a las afuera del área de emergencias del Hospital Barnes-Jewish esta tarde.

“Tuvimos dos oficiales heridos por disparos esta tarde en West Florissant y Northwind Estates Drive. Ambos oficiales han sido transportados al hospital”, dice el comunicado de la policía. “Condiciones no disponibles en este momento”, agregaron en su publicación de Twitter .

¿Y el sospechoso?

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la ciudad de Ferguson, detalló el St. Louis Post-Dispatch. Por los momentos, no se tienen noticias sobre los oficiales, sin embargo, fuentes policiales comentaron con 5 On Your Side que ya habían atrapado a los responsables.

La policía local comentó con el medio que tienen dos personas detenidas en relación con el tiroteo, aunque se desconoce si son los causantes de las heridas de los oficiales o si son los únicos dos sospechosos vinculados a este caso. Aun se espera la información oficial del departamento.