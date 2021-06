Según The Sun, la carta decía que “la mayoría de la gente gastaba los cheques de ayuda en gastos mensuales o elementos esenciales como alimentos, servicios públicos, alquiler e hipoteca”.

El periódico recordó que el mes pasado, siete miembros del influyente Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara enviaron una carta donde solicitaban al presidente Joe Biden que enviara un cuarto e incluso un quinto cheque de ayuda, así que la posibilidad de obtener dos nuevos cheques de estímulo no ha desaparecido.

Con millones de pagos en forma de créditos fiscales y cheques de bonificación en camino a las cuentas bancarias de las personas, la posibilidad de un cuarto e incluso un quinto cheque de estímulo permanece abierta, reseñó el diario The Sun el domingo.

Aunque todavía no hay nada concreto, dos nuevos cheques de estímulo estarían siendo evaluados por las autoridades para ser entregados como ayuda por la crisis que ha ocasionado la pandemia del coronavirus.

La carta del mes pasado no es la primera de este tipo, ya que sigue a una carta similar encabezada por la diputada Ilhan Omar, miembro progresista del llamado “Escuadrón” (Squad), que llegó al escritorio de Biden en enero, acotó The Sun.

Si bien los pagos de estímulo adicionales no están garantizados, varios estados han tomado cartas en el asunto y han decidido crear y otorgar sus propios programas de estímulo para ayudar a sus habitantes, detalló el diario The Sun.

“Otra ronda de cheques de una única vez proporcionaría un salvavidas temporal, pero cuando ese dinero se acabe, las familias volverán a tener dificultades para pagar las necesidades básicas. Un cheque más no es suficiente durante esta crisis económica y de salud pública”, decía la misiva.

El IRS sigue enviando cheques

El Servicio de Impuestos Internos​ (IRS por sus siglas en inglés) todavía está ocupado enviando la tercera ronda de cheques de estímulo y pagos de bonificaciones a los contribuyentes elegibles para recibirlos.

The Sun también recordó que si aún no has recibido el monto total del pago de estímulo que se te debe, el IRS debe enviarte un pago “adicional” o “plus-up”. Y puedes rastrear el estatus de tu pago con la herramienta en línea “Obtener mi pago“.