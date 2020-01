Tiroteo en Kansas City deja dos muertos y 15 heridos

Tiroteo en Kansas City, Missouri, deja 2 muertos y 15 heridos.

Un tirador baleó a las personas que esperaban en fila para entrar en el bar 9ine Ultra Lounge.

El agresor fue abatido por un guardia de seguridad armado, indicó la policía.

Al menos dos personas murieron y 15 resultaron heridas en un tiroteo en Kansas City, Missouri, ante un bar, según dijo la policía el lunes de madrugada.

El tiroteo ocurrió poco antes de la medianoche, según indicó la policía en una conferencia de prensa en el lugar.

KCPD says the suspect began firing at people standing in line. It happened outside the 9ine Ultra Lounge around 11:30 p.m.

The Facebook post attached indicates the club was hosting a sold out Chiefs celebration party. The doors opened at 10 p.m. pic.twitter.com/43tpKomcDo

— SyKnese F. (@TVnewsSyKnese) January 20, 2020

Los agentes que acudieron respondiendo a un aviso encontraron “una escena caótica” y tuvieron que pedir ayuda de otras partes de la ciudad, señaló un portavoz.

2 dead, 15 injured in shooting outside of 9ine Ultra Lounge https://t.co/KJOtEYK6sk — KCTV5 News (@KCTV5) January 20, 2020

Dos personas aparecieron muertas, incluida una mujer en el estacionamiento.

La policía creía que el agresor era uno de los fallecidos.

El tirador abrió fuego contra una fila de personas que esperaban para entrar en un bar, indicó el portavoz, aunque en un primer momento no estaba claro por qué.

El agresor fue abatido por un guardia de seguridad armado, indicó la policía.

Al menos 15 personas llegaron a hospitales de la zona con lesiones por el tiroteo. Al menos tres estaban graves, según indicó la policía.

El lugar estaba cerca de la Autopista 40. Varios medios identificaron el bar ante el que ocurrió el tiroteo como el 9ine Ultra Lounge.

Una entrada en la página del local en Facebook anunciaba un evento el domingo que parecía celebrar la victoria de los Chiefs de Kansas City, que derrotaron el domingo a los Titans de Tennessee para clasificarse al Super Bowl.

Tiroteo en Kansas City

