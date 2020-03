Tres soldados murieron y una decena resultaron heridos durante un ataque con cohetes contra una base militar en Irak durante una misión anti-ISIS el 8 de marzo de 2020, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos, dos Marines hispanos entre ellos.

Cinco soldados quedaron lesionados gravemente y fueron evacuados de la base Taji, y otros siete siguen bajo evaluación, dijo uno de los funcionarios. Edificios de la base estaban en llamas.

Varios otros funcionarios de Estados Unidos, los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de proporcionar detalles sobre el ataque antes del anuncio oficial, confirmaron que había efectivos muertos.

Entre ellos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos identificó a dos miembros del servicio asesinados como miembros de una unidad de fuerzas especiales de la Marina con sede en Carolina del Norte.

Se trata de los Marines hispanos: Sargento de Artillería Diego D. Pongo, de 34 años, de Simi Valley, California; y el Capitán Moises A. Navas, de 34 años, de Germantown, Maryland.

NEW: Pentagon identifies two U.S. Marine Raiders killed in Iraq on Sunday during an anti-ISIS mission as Gunnery Sgt. Diego D. Pongo, 34, of Simi Valley, California, and Capt. Moises A. Navas, 34, of Germantown, Maryland. https://t.co/OpsabQyPm5 pic.twitter.com/xq8qZwxlss

— ABC News (@ABC) March 10, 2020