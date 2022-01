Mientras tanto, la policía local de Fulton informó que tres estudiantes fueron detenidos. Hasta el momento, señalaron que ninguno de los estudiantes involucrados en la pelea ha sido identificado e inclusive, la policía detalló que todavía no podían informar sobre los cargos que se les imputan; hasta el momento, la escuela no dio declaraciones sobre los estudiantes, de acuerdo con WSTV2.

Un portavoz de la escuela, aseguró que dos estudiantes sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida después de una pelea que involucró un apuñalamiento, informó WSTV2. Los dos estudiantes, fueron trasladados al hospital local donde recibieron los primeros auxilios y evitaron que la herida resultara peligrando sus vidas.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que la pelea inició en la mañana de este miércoles y no conocen los motivos por los que aconteció dicho conflicto. La situación, comenzó a desbordarse cuando un joven sacó un arma blanca y apuñaló a dos de sus compañeros; la policía, sigue investigando los hechos que acontecieron; fue el Dr. Looney, quien compartió la triste noticia.

Dos estudiantes apuñalados Fulton: “No toleraremos la violencia”

En el comunicado de prensa, se anunció que no se permitirá ninguna clase de violencia en las escuelas del condado de Fulton y señalaron, que los estudiantes suelen tomar malas decisiones en algunas ocasiones. Además, se mencionó que algunos conflictos no logran resolverlos y deciden recurrir a la violencia, pero que no era ninguna excusa.

“Permítanme dejar claro que no toleraremos la violencia en nuestras escuelas. Desafortunadamente, a veces los estudiantes todavía toman malas decisiones en la forma en que resuelven los conflictos entre pares y recurren a la violencia. Eso no es excusa; cada estudiante merece un ambiente escolar seguro centrado en el aprendizaje.”, informó el Dr. Looney. Archivado como: Dos estudiantes apuñalados Fulton