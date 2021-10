Alicia Machado está siendo víctima de una ‘jugada terrible’ de compañeros en La Casa de los Famosos

El reality show de Telemundo escaló a otro nivel para subir la audiencia y la exMiss Universo es la víctima

Verónica Montes está ‘drogando’ a Alicia Machado para que duerma más de lo normal Gaby Spanic se fue de la Casa de los Famosos hace unos días, pero ahora resurge un video de las 24 horas del día en el reality de Telemundo en el que la reciente expulsada junto con Verónica Montes conversan de una ‘alarmante estrategia’ que le hacen a Alicia Machado, pues la están ‘drogando’. Tal parece que pocos son los que quieren a la ExMiss Universo dentro del reality show y además de hacerle la ‘ley del hielo’ es decir que todos la tratan como si no existiera, pues sólo Manelik y Pablo Montero le hablan, pero Verónica Montes decidió ir ‘más allá’ y ahora se desató una tremenda polémica que piden sea penalizada por poner ‘en riesgo’ la salud de Alicia Machado. Alicia Machado es supuestamente drogada por Verónica Montes en La Casa de los Famosos Y es que las estrategias en La Casa de los Famosos están a la orden del día a unas semanas de la final del reality show de Telemundo que tanta polémica ha causado, pero ahora las cosas se fueron de control cuando en un video de hace días, se escucha a Verónica Montes contarle a Gaby Spanic que le puso unas gotas de dormir a las bebidas y comida de Alicia Machado. La actriz que participó en la serie ‘El Señor de los Cielos’, Verónica Montes en complicidad con Gaby Spanic, supuesta muy buena amiga de Alicia Machado, cuya amistad se fracturó en la Casa de los Famosos confiesa: “se quedó dormida… le di las gotas”, en tono de burla.

¿Piden penalización para Verónica Montes por ponerle gotas a Alicia Machado en La Casa de los Famosos? “¿Hubo chiqui chiqui o no?”, se escucha decir a Gaby Spanic, mientras Verónica Montes responde: “no, se quedó dormida”, y la otra revira “¿con las gotas?”, y la joven de ojos de color acepta: “Le di las gotas”, para que ‘La Usurpadora remate alegre: “ay qué bueno, qué descanse”. Pero Verónica Montes revela que no fue a la única que le puso gotas para dormir, pues Pablo Montero también es su víctima: “Le di a Pablo y le di a ella…”, muy tranquila y sin ningún remordimiento, al contrario, como una estrategia aceptable para el reality show de La Casa de los Famosos.

Exigen justicia para Alicia Machado tras ser víctima de Verónica Montes en La Casa de los Famosos Ante el polémico video publicado por el canal de YouTube ‘Mundo de muñecas’, los comentarios exigían justicia para la exMiss Universo: “La producción debe tomar carta en este asunto, deben hacer justicia”, “Exigimos justicia para Alicia Machado, esto no se puede quedar así y deben sancionar a los involucrados”, “Esto es un acto criminal y se debe tomar acción al respecto”. “Ahí la Verónica se lo está diciendo a la que siempre andaba con la biblia en las manos, a la Gaby, Verónica riéndose les dijo que les echó las gotas a la comida de Alicia y la Gaby contestó que bueno que descanses. Eso es un crimen, producción lo que esas personas han hecho es penado por la ley, espero que Alicia cuando salga demande a producción, a Telemundo y a las personas que cometieron el crimen”, comentó furiosa otra televidente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE VERÓNICA MONTES CONFESANDO LO QUE HIZO

La convivencia en La Casa de los Famosos está al tope y decidieron varios estar de acuerdo en ‘dormir’ a Alicia Machado Por su parte, Cristina Eustace celebra que Verónica Montes haya puesto ‘a dormir’ a Alicia Machado en la Casa de los Famosos y en un video del canal de YouTube ‘Liz Zam 80’ aparece un video donde se burla diciendo: “Necesitamos hacer contenido y tenemos un poco de miedo de que se despierte Alicia pero ustedes no se preocupen le han puesto gotitas para que se duerma…”, comenta la ex de Lorenzo Méndez. Eso sólo desató más indignación y apoyo para Alicia Machado: “Y leyendo la Biblia, jajaja nombre gracias por las cosas que hacen, nos confirman apoyar a Alicia y verla ganadora”, “Wow si supiera Cristina que muchos miramos el programa solo por Alicia no hiciera esos comentarios”, “Ya verás hipócrita cuando salgas y mires que solo Alicia te tenía cariño de verdad”, “Aburrida y sin nada de chiste, en cambio Alicia cualquier cosa que diga nos hace reír”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CRISTINA EUSTACE CONFIRMANDO LO DE LAS GOTAS A ALICIA MACHADO

Alicia Machado ha estado en el centro de la polémica desde que inició La Casa de los Famosos ¿Verónica Montes le tiene celos? Vaya que el reality show de Telemundo, La casa de los famosos, ha dejado inolvidables momentos para los espectadores desde su estreno, pero ahora la actriz venezolana Alicia Machado sorprendió a todos al revelar que sufrió violencia doméstica. En un video que está disponible en el canal de YouTube de Like Noticias, se observa el justo momento en que la Miss Universo 1996 hace esta inesperada confesión a sus compañeros, entre ellos a la actriz mexicana Manelyk González, además de expresar su punto de vista sobre la infidelidad.

La exMiss Universo fue víctima de violencia Antes de entrar de lleno con esta confesíón, Alicia Machado compartió que una de sus parejas, de quien no dijo su nombre, siempre "andaba de mujeriego", aunque reconoce que fue muy bonita la relación: "Estábamos muy chavos, yo tenía como 23, 24". En ese momento, llegó el cantante y actor mexicano Pablo Montero, quien tiene una relación de amistad con la también modelo desde hace varios años y recordó una etapa muy bonita de su vida: "Me llevaba a todos lados, me llevaba a los conciertos, sus hermanos, que en paz descansen, eran lo máximo, y entonces yo me iba con su familia".

Alicia Machado fue golpeada y lo contó en La Casa de los Famosos "Nunca peleamos, jamás peleamos, yo me enojaba porque se iba para la calle, se me volaba, mujeres y ya sabes, pero cuando yo estaba con él era muy respetuoso, pero las veces que lo acompañaba a sus conciertos me daba mi lugar y sus hermanos me cuidaban", reveló Alicia Machado. "Cuando tú quieres que ese hombre se porte de una manera que no es, ahí es cuando tú empiezas a batallar, pero sí el ambiente en el que él está es así, tú sabes en qué te metes, o sea, no te puedes enojar por todo", dijo en esta ocasión la actriz venezolana.

Desenmascaró al hombre que le hizo violencia Sin 'soltar prenda', aunque se intuye que era un famoso cantante mexicano, tal vez el propio Pablo Montero, Alicia Machado recordó que su pareja era muy mentiroso: "A veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan honesto, ¿para qué? Yo nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pende… porque me di cuenta, todos los hombres son infieles". "El ped.. es que no te den tu lugar y tú no te des cuenta. Mientras yo no me dé cuenta, yo soy feliz. Como dicen, la catedral y las capillas, mientras yo sea la catedral y no me entere que hay capillas, a mí me vale mad… hasta que yo me entere, porque ese es el problema, a menos que sea una relación abierta".

Tenía a todos impactados con sus revelaciones Y cuando nadie lo hubiera esperado, Alicia Machado expresó que se siente una mujer afortunada en el amor, a pesar de que nunca se ha casado, aunque lo que le diría a continuación a la actriz mexicana Manelyk González la tomó por sorpresa. "Hay un solo cuate con el que salí que me puso la mano encima, me pegó muy feo, un cab… créeme que ya la pagó, nunca voy a decir nada más de esa persona, ya pagó lo que tenía qué pagar y lo que le falta. Es con la única persona que, evidentemente, no le hablo y no existe posibilidad".