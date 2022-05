Lo más seguro es que Fox Sports te volverá a espantar diciendo que la final de vuelta entre Pachuca y Atlas será vista por Fox Premium, pero no es así. Esa estrategia fallida no les resultó porque Claro Sports también tuvo y gratis, la semifinal de vuelta entre Tuzos y el América en el Estadio Hidalgo, de acuerdo a lo textual de la agencia El Universal .

“Muchas ganas de jugar y de trascender”

Por otro lado, el “Emperador” reconoció que el día extra de descanso en relación a lo que tuvo Pachuca le vino bien a él, ya que ha acusado de calambres y cansancio excesivo a lo largo de la liguilla, situación que lo ha obligado a salir de cambio en prácticamente todos los partidos.

“Me tocó descansar unos días, me hacía falta eso, poder descansar un poco y poder estar en mejores condiciones en la Final, me vino muy bien el descanso, un día más que Pachuca, hay que tratar de aprovechar eso, trato de dejar todo en la cancha y de poder ayudar hasta donde me da, después sé darme cuenta cuando no puedo ayudar, levantar la mano y que entre otro, porque en el banco hay jugadores con mucha capacidad, con muchas ganas de jugar y de trascender”, dijo el goleador. Archivado como: Final Liga Mx Pachuca Atlas