Pese a que las imágenes son muy evidentes hasta el momento no se sabe si se cancelará el juego, pues el calendario no ha sido movido por las autoridades mexicanas de futbol, por lo que se espera que se lleve a cabo a partir de las 19:00 horas.

La presentación del Grupo Firme coincide con los festejos de la Feria de San Marcos, sin embargo, con las reciente lluvias en Aguascalientes y la humedad, el pasto no está en buenas condiciones, lo que podría ‘jugar’ en contra de los deportistas.

Será este viernes 29 de abril que los rayos recibirían a las chivas, sin embargo, las condiciones del campo no son las más óptimas, luego que el 27 de abril pasado se llevara a cabo un concierto del grupo Firme, que por pisar el césped, resultó afectado.

Esta semana es decisiva para algunos equipos que buscan estar en la fiesta grande del futbol mexicano, sin embargo, un espectáculo musical, podría poner en riesgo uno de esos partidos y es precisamente el de los Rayos del Necaxa Vs las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya que el concierto del Grupo Firme dejó el campo en malas condiciones, de acuerdo a Publímetro.

¿DÓNDE PUEDES VER LOS PARTIDOS?

La Jornada 17 del Clausura 2022 de la Liga MX se pone en marcha este viernes 29 de abril. Es decir, este día arrancan las actividades de la última fecha del torneo regular de la primera división del futbol mexicano.

Ha llegado la hora para los clubes del balompié nacional de ver qué pasará con ellos, primero rumbo al repechaje, y después de cara a la Liguilla.

Estos son los partidos de este día: Necaxa vs Chivas. Rayos y Guadalajara jugarán a las 19:00 horas en el Estadio Victoria y la transmisión estará a crago de TV Azteca y TUDN. Mazatlán FC vs Puebla Los Cañoneros y la Franja de Nicolás Larcamón disputarán este duelo a las 21:05 horas y será transmitido por TV Azteca.