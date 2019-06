Donar sangre: Quién, cómo, dónde y cuándo puede hacerlo un voluntario

Página

Quiero donar sangre: ¿cómo puedo hacerlo?

¿Qué pasos debo seguir antes de ser voluntario?

Donar sangre salva vidas, ¡tú puedes ayudar!

Donar sangre es un procedimiento médico que ha salvado muchas vidas en todo el mundo gracias a los avances tecnológicos y a las investigaciones científicas que han hecho de este proceso uno de los más confiables cuando se trata de ayudar a una persona que se encuentra en peligro o en tratamiento médico que requiera de una transfusión sanguínea.

Aunque aparentemente es un proceso sencillo, pero hacerlo de una manera efectiva requiere de una especial atención y tratamiento, por lo que es importante que sepas qué se requiere para ser donador, así como los lugares en los que se llevan a cabo estas donaciones. Además, hay detalles que necesitas saber antes de acudir a donar sangre, pues deberás tener cuidados antes, durante y después de que hayas prestado este servicio.

Seguramente te has preguntado ¿quién puede donar sangre?, y lo cierto es que no todas las personas son aptas para donar sangre: la recomendación es que las personas que deseen ser donadoras tengan entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kg, y que no se hayan realizado una perforación o tatuaje en los últimos cuatro meses.

Aunque sea una buena acción, recuerda que la donación de sangre no debe perjudicar nunca la persona que la dona ni a quien la recibe; si no puedes donar por alguno de estos motivos, seguramente habrá otra manera de ayudar a quien lo necesite.