Cabe recordar que en el debate presidencial del año pasado, Joe Biden expresó que cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de los Estados Unidos, por lo que sus propias palabras podrían volverse en su contra y eso no lo pasó por alto Donald Trump.

Le piden al ex mandatario que se entregue al Departamento de Justicia

En la cuenta de Twitter de Newsweek, usuarios reaccionaron a la ‘petición’ de Donald Trump hacia Joe Biden de diferentes maneras: “Le pido a Trump que se entregue y haga un trato con el Departamento de Justicia. Él ya terminó”, “La ironía no puede ser real”, “Sí, eso es exactamente como Trump pidiéndose a sí mismo ser honesto”.

“En su mayoría, los no vacunados que están muriendo ahora y probablemente no lo habrían hecho si hubieran hecho lo inteligente y responsable al vacunarse”, “¿Trump entiende que incluso si Biden renuncia, eso no lo convierte en presidente nuevamente? No estoy seguro. Él (Trump) no es muy brillante. ¿Realmente queremos tomarnos en serio a Trump de todos modos? Después de todo, este es el hombre que sugirió que los estadounidenses se inyectaran lejía”, se puede leer en más comentarios.