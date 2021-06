Donald Trump discurso amenazante Joe Biden: ¿Volverá a la presidencia?

Anteriormente aseguraron que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice a su gente cercana que sería reinstalado en su puesto en el mes de agosto, de acuerdo a información publicada por varios portales de noticias, entre ellos WFLA. Todo parece indicar que tras la derrota sufrida en las elecciones pasadas ante Joe Biden, el exmandatario no ha quedado conforme, y ahora desata el rumor que podría volver a la presidencia de su país, sin embargo, no hay argumentos para ello.

Este dicho surgió de la publicación de un tuit de la reportera del New York Times, Maggie Haberman, quien tuiteó el informe en referencia a una conferencia de Qanon en Dallas durante el fin de semana y de manera textual escribió: “(Donald) Trump ha estado diciendo a varias personas con las que está en contacto que espera que lo reincorporen (a la presidencia) en agosto (no, no, así no es como funciona, sino simplemente compartir la información)”.